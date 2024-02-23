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  4. Akşener'in sözleri gündem oldu! İsmail Saymaz canlı yayında kendini tutamadı: Delirdiniz mi?

Akşener'in sözleri gündem oldu! İsmail Saymaz canlı yayında kendini tutamadı: Delirdiniz mi?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 06:51 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İzmir'de yaptığı konuşma siyasi arenada geniş yankı uyandırdı. CHP'ye yaptığı 'Demleniyorlar' göndermesi bir anda gündem oldu. Bu sözleri eleştiren gazeteci İsmail Saymaz, canlı yayında yaptığı konuşma sırasında kendini tutamayarak "Delirdiniz mi?" dedi. İşte ayrıntılar...

Seçimler yaklaşırken siyasette sular yine ısındı. 'Müstakillik' vurgusu yaparak seçime tek başına girme kararı alan ve ardından İstanbul,İzmir, Ankara'da kendi adaylarını tanıtan İYİ Parti, muhalefete söylemlerinde vites artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin daha önce CHP'ye yaptığı 'demleniyorlar' göndermesi bu kez İYİ Parti lideri Meral Akşener'den geldi.

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Akşener İzmir'de yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Biz bazı şeyleri doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi. Gelmesine de razıyım.

Sözcü TV yayından konuşan İsmail Saymaz ise Akşener'in söylemlerine tepki göstererek şu ifadelere yer verdi;

İyi Partilerin 'durun ne oluyor' demesi lazım. 'Kardeşim sen karıştırdın galiba burası ayrı parti' demesi lazım. CHP ile İYİ parti arasında seçmen anlamında geçişkenlik var. Ama zaten bunu görmek istemeyen bunu ısrarla reddeden Meral Akşener. Bunu görmedikleri için İyi parti kriz yaşıyor.

"DELİRDİNİZ Mİ?"

"DELİRDİNİZ Mİ?"

Soner Çetin, İYİ Parti'ye geçti CHP'deki kavgayı İYİ parti adayı olarak veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hançerleyenlerden hesap soracağını söylüyor. Ben de diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda bunu önce Meral Akşener için söyledi. Delirdiniz mi? Siz İyi partililer neden kendi partilerini CHP iç kavgasının zemini haline getiriyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti İsmail Saymaz
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