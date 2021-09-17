Alışveriş için ülke değiştiriyorlar! Bulgar ve Yunan turistlerden Edirne’ye kışlık kıyafet akını!

Türkiye'ye yaz aylarında olan gurbetçi akını nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk oluştu. Bu yoğunluk nedeniyle alışveriş için Edirne'ye gelemeyen turistler, sınırdaki yoğunluğun azalmasıyla birlikte yeniden kente geri döndü. Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte pazarda kaban, kazak ve bot gibi kışlık ürünleri satın almaya başladı.

KOMŞULARDAN TÜRKİYE'YE ALIVERİŞ AKINI! EDİRNE'DE PAZAR YERİ DOLDU TAŞTI

Geçtiğimiz aylarda Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapısı’nda yaşanan gurbetçi yoğunluğu nedeniyle kente gelemeyen Bulgaristan ve Yunanistanlı turistler, bu hafta sabahın erken saatlerinden itibaren Ulus Pazarı’na gelerek tezgâhları didik didik etti.

Araçlarını park ettikten sonra pazarın yolunu tutan Bulgar ve Yunan vatandaşlar, öğlene kadar alışverişlerini tamamlayıp geri dönüş yoluna geçti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgâhlarını hazırlayan pazar esnafının yüzü Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen turistlerle güldü. Sabahın ilk ışıklarında Edirne’ye gelen turistler, deyim yerindeyse pazarın altını üstüne getirdi. Ayakkabıdan, çantaya, kışlık kazaktan, monta kadar her ihtiyacını Edirne’den karşılayan komşu ülke vatandaşları, Pazar esnafına can suyu oldu.

Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra yerli vatandaşların da ilgi odağı olan pazarda kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kabandan, bota, ayakkabıdan, çantaya kadar birçok ürün tezgâhtaki yerini aldı.