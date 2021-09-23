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  4. Alzheimer hastası yaşlı adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

Alzheimer hastası yaşlı adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

23.09.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Alzheimer hastası olan ve aynı zamanda Kompulsif Biriktirme (çöp toplama) hastalığı bulunan 85 yaşındaki Yılmaz T.’nun evinden üç kamyon çöp çıktı. Yunusemre Belediyesine teşekkür eden oğul Halit T. "Bulduğu çöpleri eve toplamış. Temizleyerek başa çıkamadık." ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarını yalnız bırakmıyor.

Alzheimer hastası olan ve aynı zamanda Kompulsif Biriktirme (çöp toplama) hastalığı bulunan 85 yaşındaki Yılmaz T.’nun evinde biriken çöpleri Yunusemre Belediyesi temizledi. Yaşlı adamın evinden üç kamyon çöp çıkarılırken, ev temizlenerek kullanılabilir hale getirildi.

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"BABAMIN EVİ TERTEMİZ OLDU"

Babasının Alzheimer hastası olduğunu ve aynı zamanda Kompulsif Biriktirme hastalığının bulunduğunu belirten oğlu Halit T., çalışmalarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Babam 85 yaşında. Kendisi Alzheimer hastası. Alzheimer hastalığının yanında babamda Kompulsif biriktirme hastalığı var. Bulduğu çöpleri eve toplamış. Temizleyerek başa çıkamadık. Biz de Yunusemre Belediyesi’nden yardım talebinde bulunduk. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum. Babamın evinden üç kamyon çöp çıktı. Belediyemiz sayesinde babamın evi tertemiz oldu.” (İHA)

EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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