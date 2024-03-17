Antalya'da kan donduran cinayet! Aynı apartmanda oturduğu husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

"Bu kişi ağabeyim ile aynı apartmanda oturuyordu. Aralarında bir tartışma oldu ve evden çıkartıldı. Sonrasında memleketi Adana'ya gitti. 5-6 ay kaldıktan sonra tekrar Alanya'ya gelmiş. Dün akşam da ağabeyim arabasından indiği esnada tabancayla ateş edip, yaralıyor.