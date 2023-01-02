HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da panik anları! Gözyaşlarıyla izledi, gelen haberle kahroldu

Antalya'da panik anları! Gözyaşlarıyla izledi, gelen haberle kahroldu

02.01.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen yangın panik yarattı. Muratpaşa'da 4 katlı binadan yükselen dumanları fark eden genç kız, 2 kedisini alarak kendini dışarı attı. Kedilerden biri telef olurken, genç kız gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan yangının olduğu apartmanda mahsur kalan yaşlı bir vatandaş ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya Muratpaşa'daki yangın, öğle saatlerinde Kızılarık Mahallesi 2827 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci kat dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın anında evdeki lise öğrencisi Azra T., beslediği "Şanslı" ve "Miya" adlı 2 kediyi evden kapı önüne güçlükle çıkardı.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın apartman içine dolması nedeniyle apartman sakinleri hızlı şekilde tahliye edildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşlarını tutamayan Azra T.’yi ise yakınları sakinleştirdi.

Yangında dumandan etkilenen "Miya" adlı kedinin telef olduğu belirlendi.

Diğer kedi "Şanslı" ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Telef olan kedi, ailenin komşuları tarafından yakındaki bir bahçeye gömüldü.

MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

MAHSUR KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

Yangında, 4. katta kapısını açamayan ve içeride mahsur kalan 82 yaşındaki Arzu Kaçar'ın evine giren itfaiye ekibi, kadını yangının ulaşmadığı balkona çıkarmayı başardı.

İyi durumda olan Kaçar, balkondan yakınlarına baktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın kedi

En Çok Okunan Haberler

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

Sıfır otomobile yeni yıl zammı! Listeler bugün değişiyor

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

'Tarihinde ilk kez' Sinan Ateş'le ilgili çarpıcı sözler: Bahçeli'den sonra...

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...

Cumhuriyet tarihinde bir ilk: Kasalarla taşındı! Tam 750 adet...

Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun!

Türkiye’de yaşayan Arap dünyasının tescilli güzelinden milyonluk vurgun!

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.