Antalya'da panik anları! Gözyaşlarıyla izledi, gelen haberle kahroldu

Antalya Muratpaşa'daki yangın, öğle saatlerinde Kızılarık Mahallesi 2827 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci kat dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın anında evdeki lise öğrencisi Azra T., beslediği "Şanslı" ve "Miya" adlı 2 kediyi evden kapı önüne güçlükle çıkardı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın apartman içine dolması nedeniyle apartman sakinleri hızlı şekilde tahliye edildi.
Gözyaşlarını tutamayan Azra T.’yi ise yakınları sakinleştirdi.
Yangında dumandan etkilenen "Miya" adlı kedinin telef olduğu belirlendi.
Diğer kedi "Şanslı" ise veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Telef olan kedi, ailenin komşuları tarafından yakındaki bir bahçeye gömüldü.
Yangında, 4. katta kapısını açamayan ve içeride mahsur kalan 82 yaşındaki Arzu Kaçar'ın evine giren itfaiye ekibi, kadını yangının ulaşmadığı balkona çıkarmayı başardı.
İyi durumda olan Kaçar, balkondan yakınlarına baktı.