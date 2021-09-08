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  4. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

08.09.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül'de tamamlanmıştı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2020-2021 akademik yılı yaz okulu sınavları sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde tamamlandı. Sınav soruları da erişime açıldı. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF yaz okulu sınavının ardından sınav sonuçları merak ediliyor. Öğrenciler AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya koyuldu.
AÖF Yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştı.

SINAV SORULARI ERİŞİME AÇILDI

SINAV SORULARI ERİŞİME AÇILDI
Sınavın ardından, AÖF Yaz Okulu Sınav Soruları Anadolum eKampüs üzerinden erişime açılmış durumda.
AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak konuya dair ayrıntılar belli olunca sayfamızda yer vereceğiz. Sınav sonuçlarının şu an için bu hafta açıklanması ön görülmekte.
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