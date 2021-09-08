AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde tamamlandı. Sınav soruları da erişime açıldı. Peki AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak konuya dair ayrıntılar belli olunca sayfamızda yer vereceğiz. Sınav sonuçlarının şu an için bu hafta açıklanması ön görülmekte.