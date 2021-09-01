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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB Açık Lise ek sınav sonuçları açıklanma tarihi...

01.09.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretimden lise eğitimi alan öğrenciler AÖL ek sınav sonuçları için bekleyişi sürdürüyor. Online olarak gerçekleşen sınavlar sonrası değerlendirmeler devam ederken öğrenciler sonuçların açıklanma tarihini merak ediyor. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 MEB Açık Lise ek sınav sonuçları açıklanma tarihi...

Online olarak gerçekleşen AÖL sınavı sonrası değerlendirmeler devam ediyor. MEB'den sınavın süresi ile ilgili açıklama da geldi. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretimde lise eğitimi alan binlerce öğrenci AÖL ek sınav sonuçlarını merak ediyor. 29 Ağustos tarihinde sona ermiş olan süreç sonrası AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım başladı.
Online olarak gerçekleşen sınavların değerlendirmeleri devam ederken öğrenciler sonuçlarına ilişkin açıklama için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevirdi.
“2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?” sorusu bu sebeple sıklıkla araştırılıyor.
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ayrıca sınav tarihlerinde sınava katılamamış olan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
MEB tarafından sınavlar ile ilgili şu açıklama yapıldı; "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."
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sınav AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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