AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MEB Açık Lise ek sınav sonuçları açıklanma tarihi...

Online olarak gerçekleşen AÖL sınavı sonrası değerlendirmeler devam ediyor. MEB'den sınavın süresi ile ilgili açıklama da geldi. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretimde lise eğitimi alan binlerce öğrenci AÖL ek sınav sonuçlarını merak ediyor. 29 Ağustos tarihinde sona ermiş olan süreç sonrası AÖL ek sınav sonuçları için geri sayım başladı.

Online olarak gerçekleşen sınavların değerlendirmeleri devam ederken öğrenciler sonuçlarına ilişkin açıklama için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevirdi.

“2021 Açık lise AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?” sorusu bu sebeple sıklıkla araştırılıyor.

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ayrıca sınav tarihlerinde sınava katılamamış olan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos tarihinde sona erecek.