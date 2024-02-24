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Aralarında doktor ve eczacılar da var... Eski eczacı kalfası organize etmiş! Devleti milyonlarca lira zarara uğratmışlar

24.02.2024 10:17
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İstanbul Beylikdüzü'nde gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 doktor ve eczacıların da aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklandı. Eski eczacı kalfasının organizesinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile bazı eczacıların maddi değeri yüksek ilaçları gerçeğe aykırı reçete ederek SGK'nin yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, gerçeğe aykırı düzenlenen reçetelerin SGK'ye fatura edilerek yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İSTANBUL'DAKİ "SAHTE REÇETE" SORUŞTURMASINDA 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında SGK başmüfettişince düzenlenen rapora göre, eski eczacı kalfasının organizesinde Beylikdüzü Devlet Hastanesinde görevli doktorlar ile bazı eczacıların, herhangi bir tahlil yapılmadan maddi değeri yüksek ilaçları gerçeğe aykırı reçete ettikleri, bunların SGK'ye faturalandırılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu saptandı.

Bu kapsamda bazı kişilerin hesap hareketleri, HTS kayıtları, kargo bilgileri ve İstanbul genelinde ele geçirilen yasa dışı ilaçlara yönelik yapılan incelemede, hastaların kendileriyle ilgili yüksek fiyatlı reçete düzenlenen tarihlerde hastane yakınlarında telefon baz kayıtların olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan kamera kaydı tespitlerinde, eski eczacı kalfasının, hastaların TC kimlik numaraları yazan listeyle doktorun sekreterinin yanına giderek seri şekilde gerçeğe aykırı ilaç yazma işlemi yaptırdığı anlaşıldı.

Adına gerçeğe aykırı ilaç yazıldığını bilen ve bu kapsamda maddi menfaat temin eden sözde hastalar, gerçeğe aykırı reçete düzenleyen doktorlar ve eski eczacı kalfası arasında da banka hesap hareketleri tespit edildi.

Adlarına sahte reçete düzenlenen bazı kişiler ise bundan haberlerinin olmadığı, maddi menfaat temin etmedikleri, herhangi bir devlet hastanesinde muayene olmadıkları ve bu ilaçları kullanmadıkları yönünde beyanda bulunduğu soruşturmada, kamunun yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Eczacı reçete
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