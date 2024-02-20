Araştırma sonucu: Yüksek düzeyde alındığında kalp hastalığı riskini artırıyor! İltihaplanmayı tetikleyerek kan damarlarına zarar veriyor

Nature Medicine'de yayınlanan rapor, et, balık, kuruyemişler, zenginleştirilmiş tahıllar ve ekmekler de dahil olmak üzere pek çok gıdada bulunan aşırı miktardaki vitaminin daha önce bilinmeyen bir riski ortaya çıkardığını ortaya koydu. Erkekler için önerilen günlük niasin miktarı günde 16 miligramdır ve hamile olmayan kadınlar için günde 14 miligramdır. Cleveland Clinic'in Lerner Araştırma Enstitüsü'nde kardiyovasküler ve metabolik bilimler başkanı ve Heart'ta koruyucu kardiyoloji bölümü başkanı olan çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Stanley Hazen, yaklaşık 4 Amerikalıdan 1'inde önerilen düzeyden daha yüksek niasin bulunduğunu söyledi.



