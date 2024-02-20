Araştırma sonucu: Yüksek düzeyde alındığında kalp hastalığı riskini artırıyor! İltihaplanmayı tetikleyerek kan damarlarına zarar veriyor

Nature Medicine'de yayınlanan rapor, et, balık, kuruyemişler, zenginleştirilmiş tahıllar ve ekmekler de dahil olmak üzere pek çok gıdada bulunan aşırı miktardaki vitaminin daha önce bilinmeyen bir riski ortaya çıkardığını ortaya koydu. Erkekler için önerilen günlük niasin miktarı günde 16 miligramdır ve hamile olmayan kadınlar için günde 14 miligramdır. Cleveland Clinic'in Lerner Araştırma Enstitüsü'nde kardiyovasküler ve metabolik bilimler başkanı ve Heart'ta koruyucu kardiyoloji bölümü başkanı olan çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Stanley Hazen, yaklaşık 4 Amerikalıdan 1'inde önerilen düzeyden daha yüksek niasin bulunduğunu söyledi.
NBC News'te yer alan haberine göre, araştırmacılar şu anda sağlıklı ve sağlıksız niasin miktarları arasındaki çizgiyi nerede çizeceklerini bilmiyorlar, ancak bu gelecekteki araştırmalarla belirlenebilir. Hazen, "Çok fazla niasin almanın potansiyel olarak kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinin artmasına yol açabileceğine inanmak için nedenimiz olduğuna göre, ortalama bir kişi niasin takviyelerinden kaçınmalıdır " dedi.
Hazen, bilim adamlarının çok düşük besin seviyelerinin pellagra adı verilen potansiyel olarak ölümcül bir duruma yol açabileceğini keşfettikten sonra 1940'lardan bu yana un, tahıl ve tahılların niasin ile zenginleştirilmesinden dolayı şu anda Amerikalıların diyetlerinden bol miktarda niasin aldıklarını söyledi. Kolesterol düşürücü statinlerin geliştirilmesinden önce, niasin takviyeleri bir zamanlar doktorlar tarafından kolesterol seviyelerini iyileştirmek için reçete ediliyordu.
Hazen ve meslektaşları, kardiyovasküler hastalık için bilinmeyen risk faktörlerini araştırmak amacıyla, kalp hastalığı açısından değerlendirilmek üzere kardiyoloji merkezine gelen 1.162 hastadan alınan açlık kan örneklerinin analizini içeren çok parçalı bir çalışma tasarladı. Araştırmacılar, hastaların kanında yeni risk faktörlerini ortaya çıkarabilecek ortak belirteçler veya işaretler arıyorlardı.
Araştırma, bazı kan örneklerinde yalnızca aşırı niasin olduğunda yapılan bir maddenin keşfedilmesiyle sonuçlandı. Bu bulgu, kalp hastalığı olan veya kalp hastası olduğundan şüphelenilen toplam 3.163 yetişkinden alınan verileri içeren iki ek "doğrulama" çalışmasına yol açtı. Biri ABD'de ve diğeri Avrupa'da olmak üzere iki araştırma, niasin yıkım ürünü 4PY'nin katılımcıların gelecekteki kalp krizi, felç ve ölüm riskini öngördüğünü gösterdi.
Çalışmanın son kısmı fareler üzerinde yapılan deneyleri içeriyordu. Kemirgenlere 4PY enjekte edildiğinde kan damarlarındaki iltihaplanma arttı. New York City'deki Mount Sinai Sağlık Sistemi'nin metabolizma ve lipidler direktörü Dr. Robert Rosenson, sonuçların "büyüleyici" ve "önemli" olduğunu söyledi. Kalp hastalığına giden yeni yolun, kan damarı iltihabını azaltabilecek ve büyük kardiyovasküler olayların olasılığını azaltabilecek bir ilacın keşfine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.