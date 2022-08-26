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Artık çöpe atmayın: Kavun çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor! Kansızlığı, öksürüğü, saç dökülmesini önlüyor!

26.08.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavun yazın en sevilen meyveleri arasında bulunuyor. Serinleten lezzetiyle sık sık tüketilen kavun mis gibi kokusuyla her sofrada bulunuyor. Kavunun faydaları genel olarak biliniyor. Peki kavun çekirdeğinin faydalarını biliyor musunuz? Kavun çekirdeğinin faydalarını öğrendikten sonra çekirdekleri çöpe atmadan bir kez daha düşüneceksiniz.

Yazın bunaltıcı sıcaklarına en iyi gelen meyvelerinden olan kavun ve karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa karşı koruma sağlayan bu meyveler herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Bu meyveleri doğramak can sıkıcı olabiliyor. Eğer siz de kavunu doğrarken çekirdeklerini çöpe atıyorsanız büyük yanlış yapıyorsunuz! Kavun çekirdekleri doğal şifa kaynakları arasında bulunuyor. Kavun çekirdeklerini ayırarak her mevsim rahatsız olduğunuz birçok konuda kullanabilirsiniz.

KAVUN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR

ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİR
Kavun çekirdeği öksürüğe birebir olacak mucizelerden biridir. Yaz günlerinde tüketilen kavun çekirdeklerini kurutup evde saklayarak kışa hazırlık yapabilirsiniz. Kış soğuklarından sık sık etkilenen bir yapınız varsa, sakladığınız kavun çekirdekleri öksürükleri gideren birer ilaç olacaktır. Kavun çekirdeklerini bir suda kaynatıp bu suyu içtiğiniz takdirde, solunum yolunu rahatlatmış olursunuz. Kavun çekirdeğinde bulunan yüksek antioksidan ve mineraller, balgamın kolayca atılmasını ve ses kısıklığının giderilmesini sağlayacaktır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER VE SAÇA CANLILIK KATAR

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER VE SAÇA CANLILIK KATAR
Kadın ve erkeklerin ortak dertlerinden biri de saç dökülmesidir. Bu sorunu çözmek için kavun çekirdeğinden yardım alabilirsiniz. Kavun çekirdeğinde besleyici mineraller yer alır. Bu mineralleri saç için kullanmak istediğinizde, kavun çekirdeklerini kaynatmanız yeterli olur. Kavun çekirdeklerinin kaynadığı suyu düzenli olarak tüketerek veya saç maskesi olarak uygulayarak saçlarınıza canlılık verebilirsiniz. Vitamin değeri yüksek olan kavun çekirdekleri, saçlarınızı kökten uca kadar besler ve dökülmeleri sonlandırır. Ayrıca daha parlak ve gür görünmesini de destekler.

CİLT PROBLEMLERİNİ GİDERİR

CİLT PROBLEMLERİNİ GİDERİR
Kavun çekirdeği leke ve sivilce maskesi içinde yer aldığında cilt dostu olarak karşınıza çıkar. Kavun çekirdeği özü, çeşitli kozmetik ürünlerinden kullanılmaktadır. Siz de evinizde kavun çekirdeklerinden bir maske hazırlayarak cildinizi yağdan ve kirden arındırabilirsiniz. Özellikle yağlı bir cilde sahipseniz, kavun çekirdeği maskesi ile gözenekleri sıkılaştırıp cildinize temiz bir görünüm verebilirsiniz.

AKCİĞERİ TEMİZLER

AKCİĞERİ TEMİZLER
Kavun da kavun çekirdeği de akciğer sağlığını koruyan bir besindir. Kavun çekirdeğinde bulunan vitaminler, akciğerin temizlenmesini ve zararlı maddelerden arınmasını destekler. Eğer sigara içiyorsanız yahut sigara içilen ortamda uzun süre kalıyorsanız kavun çekirdeğini suda kaynatıp bu suyu içebilirsiniz. Kavun çekirdeği akciğeri temizleyen, daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunan mucize besinlerden biridir.

İDRAR SÖKTÜRÜR VE BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER

İDRAR SÖKTÜRÜR VE BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ENGELLER
Kavun çekirdeği, idrar söktürücü bir besindir. Bu çekirdeği tükettiğinizde böbrekleriniz aktif hale gelir ve sağlıklı şekilde çalışır. Vücutta biriken zararlı maddelerin idrar yoluyla atılmasını sağlayan kavun çekirdeği, enfeksiyonları da bu yolla temizler. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının en iyi durumda çalışması için düzenli olarak kavun çekirdeği tüketilmesi önerilir. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu önlemek için de tercih edilmektedir.
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