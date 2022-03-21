Asgari ücrete zam mı yapılacak? Ek zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin ne açıkladı?

Asgari ücrete zam mı yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücrete senede 2 kez zam gelmesi beklentilerine ilişkin konuştu.Bu kapsamda Asgari ücrete zam mı yapılacak? Ek zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin ne açıkladı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir soru üzerine, asgari ücretin yasal olarak her sene Aralık ayında belirlendiğini ifade etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir"

Asgari ücrete bu yıl yapılan artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatBilgin açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: