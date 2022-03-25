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Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı?

25.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklama sonrası merak konusu oldu. Bu yıl yüzde 50 zam yapılan asgari ücret, 4 bin 253 TL'ye çıktı fakat enflasyonun artış göstermesi sebebiyle birçok vatandaş maddi açıdan zor bir süreç yaşıyor. Peki Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

Asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunun yanıtı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin yöneltilen soru üzerine yaptığı açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Bir süredir gündemde olan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru yöneltildi. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin yöneltilen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLADI?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLADI?
"‘Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz."

BAKAN BİLGİN'DEN 'ASGARİ ÜCRETE EK ZAM' AÇIKLAMASI

BAKAN BİLGİN'DEN 'ASGARİ ÜCRETE EK ZAM' AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yöneltilen bir soru üzerine yaptığı açıklamada asgari ücretin yasal olarak her sene Aralık ayında belirlendiğini belirterek, "Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, aralık ayında belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücrete bu yıl yapılan artışın yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının çok önemli olduğunu belirtmişti.
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asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin
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