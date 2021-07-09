Marmara Denizi'ndeki müsilaj sebebiyle uygulanan av yasağının ne zaman biteceği balıkçılar tarafından merak konusuydu. "Av yasağı ne zaman bitiyor?" , "Marmara Denizi balığı yenir mi?" sorularının yanıtını Bakan Pakdemirli verdi. İşte ayrıntılar...

Av yasağı devam edecek mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nde müsilajın kalmadığını söylemişti. Bakan Pakdemirli de müsilaj hakkında konuştu.

Bakan Pakdemirli basın açıklamasında Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele döneminin sabır gerektirdiğini kaydetti.

Bakan Pakdemirli Meclis'te, Müsilaj Komisyonu'nun kurulduğunu ve konuya ilişkin komisyonun sunum gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklamalarına devam eden Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nden çıkan balıkların şu andan itibaren tüketilmesine ilişkin herhangi bir sorunun olmadığını dile getirdi.