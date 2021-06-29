AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

Bir süredir koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilen AVM’ler hakkında İçişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz yeni kademeli normalleşme genelgesinde yeni düzenlemeler yer aldı. Açıklanan yeni düzenlemede AVM’lerin çalışma saatlerinde genişletilmeye gidildi. Peki 1 Temmuz tarihinden sonra AVM’ler Cumartesi ve Pazar günleri kaça kadar açık?

AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı’nın yeni açıkladığı 1 Temmuz genelgesinde yer alan bilgiye göre; AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ancak 1 Temmuz tarihinden itibaren ise AVM’ler normal çalışma düzenlerine geçecek.