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  4. AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

AVM'ler hafta sonu açık mı? 1 Temmuz'dan sonra AVM'ler Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

29.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Haziran tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar ile ilgili olarak ise İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesi açıklandı. AVM’lerin bir süredir çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlanırken, yeni düzenleme ile AVM’lerin çalışma saatleri düzenlendi. Peki AVM’ler hafta sonu açık mı?

Bir süredir koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidilen AVM’ler hakkında İçişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz yeni kademeli normalleşme genelgesinde yeni düzenlemeler yer aldı. Açıklanan yeni düzenlemede AVM’lerin çalışma saatlerinde genişletilmeye gidildi. Peki 1 Temmuz tarihinden sonra AVM’ler Cumartesi ve Pazar günleri kaça kadar açık?

AVM’ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı’nın yeni açıkladığı 1 Temmuz genelgesinde yer alan bilgiye göre; AVM'ler, tam normalleşmenin geçerli olacağı 1 Temmuz tarihine kadar 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Ancak 1 Temmuz tarihinden itibaren ise AVM’ler normal çalışma düzenlerine geçecek.
Bu durumda AVM'ler 1 Temmuz tarihinden sonra hafta içi ve hafta sonu saat 10.00 - 22.00 arasında çalışıyor.
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İçişleri Bakanlığı

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