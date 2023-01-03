Ayak parmaklarınızın şekline göre karakter analizi

Ayak parmaklarınızın şeklinin karakter analizinde kullanıldığını biliyor muydunuz? Ayak parmakları karakterin birçok farklı özelliğini ortaya çıkarabiliyor. Farkında bile olmadığımız özelliklerimizi anlamamızı sağlayabiliyor.

AYAK PARMAKLARININ KARAKTER ANALİZİ

ROMA AYAĞI Roma ayaklı insanların baş parmakları ve ikinci parmakları aynı uzunluktadır. Bu ayak şeklindeki insanların oldukça sosyal bir yapısı vardır. Macerayı, keşfetmeyi ve seyahati severler. İlgi odağı olmaya bayılırlar. Profesyonel olarak, genellikle çok başarılıdırlar. Aşk hayatları ise oldukça tutkuludur.

KISA PARMAK Ayak parmakları genelde küçüktür. Sır saklama konusunda oldukça iyidirler. Başkalarının problemini dert edinirler. Eşlerine oldukça düşkün, zevklerinden ise asla ödün vermezler.

YUNAN AYAĞI Bu ayak sahipleri, ikinci ayak parmağı başparmağından büyük olanlardır. Bu insanlar iyimser ve kolay heyecanlanabilen yapıdadırlar. Ancak strese karşı çok dayanıklı değiller. Yatakta oldukça egemendirler.

ÇİFTÇİ AYAĞI Tüm parmaklar aynı uzunluktadır. Güvenilir ve vicdanlıdırlar. Düzen ve temizlik onlar için önemlidir. Mantık onlar için daha önceliklidir ancak nadiren de olsa duygularıyla hareket ederler.