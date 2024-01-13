Aynı aileden ikinci şehit... Meğer iki gün önce imzalamış: Oralardan kopamadı

85 milyonun tek yumruk olduğunu gördüm. Şehidin annesiyle teyze çocuklarıyız. Yeğenim sayılır. Anlatılacak çok şey var ama sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Anne babası ve kardeşleri uçakla gittiler. Amcasının oğlu İzmir'de ikame ediyordu. O da Şırnak Beytüşşebap'ta şehit oldu" dedi.