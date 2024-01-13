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  4. Aynı aileden ikinci şehit... Meğer iki gün önce imzalamış: Oralardan kopamadı

Aynı aileden ikinci şehit... Meğer iki gün önce imzalamış: Oralardan kopamadı

13.01.2024 15:40 | Son Güncelleme:
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Metina şehitlerimizden Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'yla ilgili kahreden bir detaya ulaşıldı. Şehidin annesine daha önce görevi bırakacağı ancak oralardan kopamadığı için sözleşmesini iki gün önce yenilediği belirlendi. Öte yandan Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın da asker uğurlama görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun baba ocağındaki evinin karşısına dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit Ahmet Köroğlu'nun ailesinin cenaze için memleketleri Giresun'a gittiği öğrenilirken, evdeki diğer yakınları taziyeleri kabul etti.

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MEĞER İKİ GÜN ÖNCE İMZALAMIŞ

Şehidin akrabası Ömer Cin, “Annesine de 2 gün önce bırakacağını söylemiş ama sözleşmeyi yenilemiş. O da oralardan kopamadı. Kopamadığı için de sözleşmeyi yenilemiş" dedi. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ

Şehit Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olduğu öğrenildi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Şehidin evinin karşısına dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit Ahmet Köroğlu'nun ailesinin cenaze için memleketleri Giresun'a gittiği öğrenilirken, evdeki diğer yakınları gelen taziyeleri kabul etti. Piyade Uzman Ahmet Köroğlu'nun akrabası Ömer Cin, Sözün bittiği yerdeyiz. Vatan sağ olsun. Acımız büyük. 8-9 şehidimiz var. Acımızı yüreğimize gömdük. Kaldırabilecek bir acı değil. Dün buradan izin dönüşü sağ salim gönderdiğimiz evladımızı, kardeşimizden bugün şehit haberi aldık.

85 milyonun tek yumruk olduğunu gördüm. Şehidin annesiyle teyze çocuklarıyız. Yeğenim sayılır. Anlatılacak çok şey var ama sözün bittiği yerdeyiz. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Anne babası ve kardeşleri uçakla gittiler. Amcasının oğlu İzmir'de ikame ediyordu. O da Şırnak Beytüşşebap'ta şehit oldu" dedi.

"ORALARDAN KOPAMAMIŞ"

"ORALARDAN KOPAMAMIŞ"

Şehit Ahmet Köroğlu'nun çocukluğunu bildiğini söyleyen Cin, “20 gün önce burada konuştuk, eğlendik şakalaştık. 'Yılbaşında uzman çavuşluğu bırakıp sivil hayatına döneceğim.

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Anahtar Kelimeler:
şehit İstanbul sözleşme
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