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    4. Bağımlısı olduğunuz yiyecek bastırdığınız duygunuzu söylüyor!

    Bağımlısı olduğunuz yiyecek bastırdığınız duygunuzu söylüyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    10.02.2024 10:16 | Son Güncelleme:
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    Yiyecek tercihlerimiz sadece fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmaz aynı zamanda duygusal durumlarımızı da yansıtır. Bazı yiyecekler özellikle stresli, üzgün veya mutsuz olduğumuzda bastırdığımız duygularımızın bir yansıması olarak ortaya çıkar.

    Çoğu zaman, ani bir tatlı krizi veya aşırı yeme isteği, bastırılmış duyguların bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, yiyecek seçimlerimizi sorgulamak ve içsel duygusal durumlarımızı anlamak, sağlıklı bir zihinsel ve duygusal dengeyi desteklemek adına önemlidir.

    BAĞIMLISI OLDUĞUNUZ YİYECEĞE GÖRE BASTIRDIĞINIZ DUYGU

    ÇİKOLATA

    ÇİKOLATA

    Sevgi ihtiyacınızı bastırdığınız buna ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelmektedir zamanında gerçek bir sevgi aşk karşılıklı duygu yaşamamış veya hep bu konuda eksiğiniz olmuş olabilir.

    EKMEK

    EKMEK

    Çocukluğunuza geçmişinize özlem yapamadıklarınıza özlem duymak ve güvensizliğinizi korku ve kaygılarınızı bastırıyorsunuz.

    CİPS

    CİPS

    Öfkeyi siniri boşaltmak istediğiniz anlamına geliyor. Anlaşılma duyulma destek görme ve onaylanma ihtiyacınız olabilir.

    HAMURİŞİ VE KEK

    HAMURİŞİ VE KEK

    Reddedilme ve yalnız kalma duygunuzu bastırıyor rahatlamaya ve mutlu olaylar yaşamaya ihtiyacınız var.

    KAHVE

    KAHVE

    Tükenmişlik bıkkınlık yaptığınız her şeye karşı fazla öfkelenme ve anlık sinir durumu yaşıyor olabilirsiniz bir şeyleri zorlamadan kendiliğinden olmasına ihtiyacınız var artık.

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