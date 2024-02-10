Bağımlısı olduğunuz yiyecek bastırdığınız duygunuzu söylüyor!

Çoğu zaman, ani bir tatlı krizi veya aşırı yeme isteği, bastırılmış duyguların bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, yiyecek seçimlerimizi sorgulamak ve içsel duygusal durumlarımızı anlamak, sağlıklı bir zihinsel ve duygusal dengeyi desteklemek adına önemlidir.
Sevgi ihtiyacınızı bastırdığınız buna ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelmektedir zamanında gerçek bir sevgi aşk karşılıklı duygu yaşamamış veya hep bu konuda eksiğiniz olmuş olabilir.
Çocukluğunuza geçmişinize özlem yapamadıklarınıza özlem duymak ve güvensizliğinizi korku ve kaygılarınızı bastırıyorsunuz.
Öfkeyi siniri boşaltmak istediğiniz anlamına geliyor. Anlaşılma duyulma destek görme ve onaylanma ihtiyacınız olabilir.
Reddedilme ve yalnız kalma duygunuzu bastırıyor rahatlamaya ve mutlu olaylar yaşamaya ihtiyacınız var.
Tükenmişlik bıkkınlık yaptığınız her şeye karşı fazla öfkelenme ve anlık sinir durumu yaşıyor olabilirsiniz bir şeyleri zorlamadan kendiliğinden olmasına ihtiyacınız var artık.