Bağımlısı olduğunuz yiyecek bastırdığınız duygunuzu söylüyor!

Çoğu zaman, ani bir tatlı krizi veya aşırı yeme isteği, bastırılmış duyguların bir belirtisi olabilir. Bu nedenle, yiyecek seçimlerimizi sorgulamak ve içsel duygusal durumlarımızı anlamak, sağlıklı bir zihinsel ve duygusal dengeyi desteklemek adına önemlidir.