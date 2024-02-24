'Bebek kanlı beze sarılıydı! Ağlayınca komşular birden bağırmaya başladı' Korkunç olayı anlattı 'Niye ölüme terk ediyorsunuz?'

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan metruk bir evin merdivenlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar evden çıktı. Yeni doğmuş erkek bebeği poşetten çıkaran mahalleli Hakan isimli vatandaş, önce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi sonra kanlı bezle sarılı bebeği temizlemek ve ısınması için eve götürdü.
Olay yerine gelen Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, erkek bebeği vatandaştan teslim alıp sağlık ekiplerine verdi.
Bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra bebeği bırakanın anne M.C. (26) olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu anneyi yakalayıp gözaltına aldı. Kadının tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Mahallede yaşayan Hakan isimli genç, dehşete düşüren olayda bebeğin kanlı beze sarılı halde metruk evde ölüme terk edildiğini görüp kurtardığı anları anlattı.
Bebeğin titreyerek ağladığını belirten Hakan, sağlık ve polis ekipleri gelene kadar evde bebeği önce temizleyip sonra ısıttığını ifade etti.