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'Bebek kanlı beze sarılıydı! Ağlayınca komşular birden bağırmaya başladı' Korkunç olayı anlattı 'Niye ölüme terk ediyorsunuz?'

24.02.2024 13:25
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Diyarbakır’da, Sur ilçesinde dün metruk bir evin merdivenlerinde terk edilmiş erkek bebeği bulan Hakan isimli vatandaş, “Bebeğe sarılı bez hepsi kanlıydı. Biz, o bezi bir kenara bırakıp bebeği temiz beze sardık" dedi. Bebeğin ağlamasıyla komşular birden bağırmaya başladığını söyleyen vatandaş "Ben de evden çıkıp bebeği poşetten çıkardım" dedi. Vatandaş, korkunç olayın detaylarını anlattı. Ekipler ise bebeği bırakan anneyi yakalayıp gözaltına aldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan metruk bir evin merdivenlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar evden çıktı. Yeni doğmuş erkek bebeği poşetten çıkaran mahalleli Hakan isimli vatandaş, önce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi sonra kanlı bezle sarılı bebeği temizlemek ve ısınması için eve götürdü.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DİYARBAKIR'DA KORKUNÇ OLAY! SESLERE KOŞTULAR

Olay yerine gelen Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, erkek bebeği vatandaştan teslim alıp sağlık ekiplerine verdi.

Bebek hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEBEĞİ BIRAKAN ANNE YAKALANDI

BEBEĞİ BIRAKAN ANNE YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra bebeği bırakanın anne M.C. (26) olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu anneyi yakalayıp gözaltına aldı. Kadının tedavisinin hastanede sürdüğü belirtildi.

Mahallede yaşayan Hakan isimli genç, dehşete düşüren olayda bebeğin kanlı beze sarılı halde metruk evde ölüme terk edildiğini görüp kurtardığı anları anlattı.

"BEBEK KANLI BEZE SARILI HALDE POŞETİN İÇİNE KOYULMUŞTU"

"BEBEK KANLI BEZE SARILI HALDE POŞETİN İÇİNE KOYULMUŞTU"

Bebeğin titreyerek ağladığını belirten Hakan, sağlık ve polis ekipleri gelene kadar evde bebeği önce temizleyip sonra ısıttığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bebek sur
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