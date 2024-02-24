'Bebek kanlı beze sarılıydı! Ağlayınca komşular birden bağırmaya başladı' Korkunç olayı anlattı 'Niye ölüme terk ediyorsunuz?'

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan metruk bir evin merdivenlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar evden çıktı. Yeni doğmuş erkek bebeği poşetten çıkaran mahalleli Hakan isimli vatandaş, önce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi sonra kanlı bezle sarılı bebeği temizlemek ve ısınması için eve götürdü.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

