HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

17.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Gözler, 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusu konusunda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvuruda bulunmayı düşünen kişiler hem başvuru tarihini de hem de şartları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı başvuruları ile ilgili detayları sizler için derledik.

Bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler ve 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusuna ilişkin detaylar sınava girmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Başvuru tarihinin yanı sıra bekçi alım başvuru şartları da vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu kapsamda Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? gibi soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bekçi alımı başvurularına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi alımı başvuruları üzerine henüz yeni bir açıklamada bulunmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin yapacağı başvurular için bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde ilan yayımlanması ön görülüyor.
2022 bekçilik başvuruları İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinden ya da E-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek. Fakat henüz bekçilik başvurularına ilişkin yeni bir açıklamada yapılmadı.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPIALCAK?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPIALCAK?
Konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada bekçi alımlarının gündemde olduğu vurgulanmıştı. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile yapılan yeni açıklama sonrası netlik kazanacak.
Bekçi alımı konusunda henüz açıklamada bulunulmazdı. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin web sitesinden yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapılacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bekçi İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu!

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu!

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

İlginizi Çekebilir

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Çocuk oyunundaki seks sahneleri tepki çekti

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

Şehrin ortasında akılalmaz görüntü! Çevredekilere aldırmadılar

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Online okey oynarken yazışmaları gördü! Uyarınca...

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.