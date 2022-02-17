Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler ve 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvurusuna ilişkin detaylar sınava girmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Başvuru tarihinin yanı sıra bekçi alım başvuru şartları da vatandaşların merak ettiği konular arasında bulunuyor. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu kapsamda Bekçi alımı başvuruları başladı mı 2022? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? gibi soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bekçi alımı başvurularına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2022?

Polis Akademisi Başkanlığı Bekçi alımı başvuruları üzerine henüz yeni bir açıklamada bulunmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen kişilerin yapacağı başvurular için bütçe görüşmelerinde alınan kararlar çerçevesinde ilan yayımlanması ön görülüyor.

2022 bekçilik başvuruları İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinden ya da E-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek. Fakat henüz bekçilik başvurularına ilişkin yeni bir açıklamada yapılmadı.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPIALCAK? Konuya ilişkin geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamada bekçi alımlarının gündemde olduğu vurgulanmıştı. 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile yapılan yeni açıklama sonrası netlik kazanacak.

Bekçi alımı konusunda henüz açıklamada bulunulmazdı. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri Akademinin web sitesinden yapılacak.