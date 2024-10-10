Beyin iltihabına neden olan 'tembellik' ateşi vakaları artıyor! İlk kez spermde canlı virüse rastlandı! 'Cinsel yolla bulaşma' endişesi konuşuluyor

Halk arasında ‘tembellik ateşi’ olarak bilinen Oropouche virüsü, sivrisinek ve tatarcık ısırıkları yoluyla bulaşıyor. Bu, bir arbovirüs yani böcekler aracılığıyla taşınan ve bulaşan bir virüs türü.
Şimdiye kadar uzmanlar virüsün insandan insana veya hava yoluyla bulaşabileceğine dair kanıt bulmamıştı ancak yeni bir araştırmada, 42 yaşındaki bir İtalyan erkeğin ilk belirtileri göstermesinden 16 gün sonra sperminde "canlı" Oropouche virüsüne rastlanması, olası cinsel yolla bulaşma konusunda endişelere yol açtı.
Emerging Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bulgular, sperm bağışı ve doğurganlık tedavilerini de doğrudan etkileyebilir. İtalyan araştırmacılar, şüphelenilmesi durumunda cinsel ilişki sırasında bariyer koruması kullanılmasını önerdi.
Oropouche enfeksiyonlarının çoğu hafiftir ve baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı, döküntü ve ışığa karşı hassasiyet gibi Dang hummasına benzer semptomlar gösterir. Bazı kişilerde mide bulantısı ve ishal gibi mide-bağırsak semptomları da görülebilir.
Ciddi vakalarda virüs beyne de saldırarak menenjit veya ensefalite yol açabilir ve bu da ölümcül olabilir. Daha da kötüsü, hastalığın şu anda tedavisi yok. Virüs, Latin Amerika ve Karayipler'de hızla yayılıyor.
Virüs en çok Latin Amerika ve Karayipler bölgelerinde ortaya çıkıyor. 2023'teki 832 vaka, 7.284'e çıktı. Virüsün daha önce hiç görülmediği Küba gibi bölgelerde de çok sayıda enfeksiyon kaydedildi.