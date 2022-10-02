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Beyni yavaş yavaş öldürüyor! Asla yenmemesi gereken zehirli yiyecekler

02.10.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yediğimiz yiyeceklerin sağlığımız için önemi her fırsatta belirtiliyor. Gündelik hayatta zararlarını bilmeden veya göz ardı ederek yediğimiz yiyecekler ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Uzmanlar zararlı yiyecekler hakkında uyarılarda bulunuyor. İşte zehir gibi görülen yenmemesi gereken o yiyecekler...

Kanser, diyabet, kalp hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasında önemli bir rol oynayan beslenme büyük tehlikelere yol açabiliyor. Bazen dışarıdan aldıklarımız bazen ise evde yaptığımız yiyecekler vücudumuz için adeta zehir etkisi yaratıyor. Aşağıdaki yiyecekler beyni hantallaştırıyor, hafızayı ve düşünmeyi olumsuz yönde etkiliyor. Hastalıklardan korunmak için aşağıda yer alan yiyeceklerden uzak durmak ve sağlıklı beslenmek gerekiyor.

BEYNİ ETKİLEYEN YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

ŞEKER VE ŞEKERLİ GIDALAR

ŞEKER VE ŞEKERLİ GIDALAR
Uzun süreli şeker kullanımı beyin ile ilgili problemlere yol açıyor. Aynı zamanda hafızayı da zayıflattığı kanıtlanmıştır. Öğrenme kabiliyetini engellediğini ifade eden uzmanlar bu sebeplerden dolayı şekerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.

FAST FOOD

FAST FOOD
Son yıllarda, çocuktan yaşlıya kadar büyük bir kitleyi etkisi altına alan fast food mekânları oldukça ilgi görüyor. Fast food tüketiminin bir hayli artması endişe verici sorunlar ortaya çıkartıyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda fast food ürünleri beynin kimyasını değiştirdiği ortaya konulmuştur. Bu ürünler insanlarda şişmanlık, yorgunluk, öğrenme bozukluğu ve hafızayı zayıflatıyor.

KIZARTILMIŞ YİYECEKLER

KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Kızartılmış, işlenmiş, katkı maddeli yiyecekler insanın beynine zarar veriyor. Cips, patates kızartması gibi gıdalar hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açıyor. En toksinli ve zararlı kızarma yağı, çoğumuzun kullandığı ayçiçeği yağıdır.

TUZ ORANI YÜKSEK GIDALAR

TUZ ORANI YÜKSEK GIDALAR
Tuzun kalbe verdiği zararı, tansiyona neden herkes bilir. Bilinmeyen ise tuzun içindeki yoğun sodyumun beyne de zarar verdiğidir. Düşünme yeteneğini zayıflatan tuz, zekayı da geriletiyor.

İŞLENMİŞ PROTEİNLER

İŞLENMİŞ PROTEİNLER
Proteinler iyidir. Et en iyi ve en kaliteli protein kaynağıdır. Ancak bazı protein kaynağı olarak görülen sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş proteinlerden uzak durmak gerekiyor. Doğal proteinler beynimize iyi yönden fayda sağlarken, işlenmiş proteinler tam tersi sinir sistemimizi tahrip ediyor.
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