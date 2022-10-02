Beyni yavaş yavaş öldürüyor! Asla yenmemesi gereken zehirli yiyecekler

Kanser, diyabet, kalp hastalıkları gibi hastalıkların oluşmasında önemli bir rol oynayan beslenme büyük tehlikelere yol açabiliyor. Bazen dışarıdan aldıklarımız bazen ise evde yaptığımız yiyecekler vücudumuz için adeta zehir etkisi yaratıyor. Aşağıdaki yiyecekler beyni hantallaştırıyor, hafızayı ve düşünmeyi olumsuz yönde etkiliyor. Hastalıklardan korunmak için aşağıda yer alan yiyeceklerden uzak durmak ve sağlıklı beslenmek gerekiyor.

BEYNİ ETKİLEYEN YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

ŞEKER VE ŞEKERLİ GIDALAR Uzun süreli şeker kullanımı beyin ile ilgili problemlere yol açıyor. Aynı zamanda hafızayı da zayıflattığı kanıtlanmıştır. Öğrenme kabiliyetini engellediğini ifade eden uzmanlar bu sebeplerden dolayı şekerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.

FAST FOOD Son yıllarda, çocuktan yaşlıya kadar büyük bir kitleyi etkisi altına alan fast food mekânları oldukça ilgi görüyor. Fast food tüketiminin bir hayli artması endişe verici sorunlar ortaya çıkartıyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda fast food ürünleri beynin kimyasını değiştirdiği ortaya konulmuştur. Bu ürünler insanlarda şişmanlık, yorgunluk, öğrenme bozukluğu ve hafızayı zayıflatıyor.

KIZARTILMIŞ YİYECEKLER Kızartılmış, işlenmiş, katkı maddeli yiyecekler insanın beynine zarar veriyor. Cips, patates kızartması gibi gıdalar hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açıyor. En toksinli ve zararlı kızarma yağı, çoğumuzun kullandığı ayçiçeği yağıdır.

TUZ ORANI YÜKSEK GIDALAR Tuzun kalbe verdiği zararı, tansiyona neden herkes bilir. Bilinmeyen ise tuzun içindeki yoğun sodyumun beyne de zarar verdiğidir. Düşünme yeteneğini zayıflatan tuz, zekayı da geriletiyor.