Bilmeden katilin adını verdi! Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözlerden kaçan detay: Boğuşuyorlardı!

Narin'in ahırda annesi Yüksel Güran, yengesi Hediye Güran ve amcası Salim Güran'ı uygunsuz vaziyette gördüğü ve bunun ardından cani şekilde katledildiği iddia edilmişti. Komşu köyden bir tanık bu ifadeleri gazeteciye aktarmıştı. Hediye Güran, ifadesinde Enes ile anne Yüksel Güran'ın boğuştuğunu anlattı!

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır