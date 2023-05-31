Binlerce taraftar tesislere akın etti, Florya bayram yerine döndü! Mauro Icardi davulu eline aldı ve...

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

TARAFTAR FLORYA'YA AKIN ETTİ

Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak yaşarken, Galatasaray yönetimi Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapılarını taraftarla açtı ve binlerce taraftarlar sahaya akın etti.

ICARDI'DEN ŞAMPİYONLUK ÜÇLÜSÜ!

İstanbul'a hareket eden Galatasaray kafilesi, Eryaman Stadı'ndan kalabalık bir taraftar grubu eşliğinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Araçlarında ve yol kenarında bekleyen taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Saat 00.30'da hareket etmesi planlanan THY'ye ait uçak, rötarlı olarak havalandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi havalimanında bulunan taraftarlara üçlü çektirmeyi ihmal etmedi.

ŞAMPİYON TAKIM FLORYA'YA ULAŞTI!

Karşılaşmanın ardından uçakla İstanbul'a gelen Galatasaray takımı binlerce taraftarın akın ettiği Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ulaştı. Sarı-Kırmızılılar taraftarlarıyla şampiyonluğu geç saatlere kadar kutladı.

ICARDI KUTLAMALARIN DA YILDIZI!

Tesislere ulaşan şampiyon Galatasaray'da Icardi meşalesini yakarken taraftarlarla birlikte 'Aşkın Olayım' şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Davulu da eline alan Arjantinli yıldız binlerce taraftarı adeta coşturdu.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANI SARI-KIRMIZI

Öte yandan kutlamalar yalnızca İstanbul'da değil ülkenin dört bir yanında da coşkuyla kutlandı. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın taraftarları, sokaklara döküldü.