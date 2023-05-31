SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Binlerce taraftar tesislere akın etti, Florya bayram yerine döndü! Mauro Icardi davulu eline aldı ve...

Binlerce taraftar tesislere akın etti, Florya bayram yerine döndü! Mauro Icardi davulu eline aldı ve...

30.05.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıktı. Sarı - kırmızılılar, rakibini 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla birlikte tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'da taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Takımın da tesislere ulaşması sonrası Sarı-Kırmızılılar geç saatlere kadar şampiyonluk coşkusu yaşadı. Yalnızca tesislerde değil, Türkiye'nin dört bir yanında yer alan taraftarlar, sokaklara döküldü.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.

TARAFTAR FLORYA'YA AKIN ETTİ

FxaGqQ-WwAMIVm8

Sarı-kırmızı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak yaşarken, Galatasaray yönetimi Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapılarını taraftarla açtı ve binlerce taraftarlar sahaya akın etti.

ICARDI'DEN ŞAMPİYONLUK ÜÇLÜSÜ!

İstanbul'a hareket eden Galatasaray kafilesi, Eryaman Stadı'ndan kalabalık bir taraftar grubu eşliğinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Araçlarında ve yol kenarında bekleyen taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Saat 00.30'da hareket etmesi planlanan THY'ye ait uçak, rötarlı olarak havalandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi havalimanında bulunan taraftarlara üçlü çektirmeyi ihmal etmedi.

ŞAMPİYON TAKIM FLORYA'YA ULAŞTI!

FxaXo93WwAYrN5u

Karşılaşmanın ardından uçakla İstanbul'a gelen Galatasaray takımı binlerce taraftarın akın ettiği Florya Metin Oktay Tesisleri'ne ulaştı. Sarı-Kırmızılılar taraftarlarıyla şampiyonluğu geç saatlere kadar kutladı.

ICARDI KUTLAMALARIN DA YILDIZI!

3

Tesislere ulaşan şampiyon Galatasaray'da Icardi meşalesini yakarken taraftarlarla birlikte 'Aşkın Olayım' şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Davulu da eline alan Arjantinli yıldız binlerce taraftarı adeta coşturdu.

İlginizi Çekebilir

Dursun Özbek resmen açıkladı! Fenerbahçe derbisinde kupa stada gelecek mi?

Dursun Özbek resmen açıkladı! Fenerbahçe derbisinde kupa stada gelecek mi?

 Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

 Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor!

Galatasaray'da Icardi tarih yazıyor!

 İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

 Şampiyonluk Avrupa'da böyle yankılandı: Geç olması hiç olmamasından iyidir!

Şampiyonluk Avrupa'da böyle yankılandı: Geç olması hiç olmamasından iyidir!

 Futbolcular, toplantıyı bastı! İşte o anlar...

Futbolcular, toplantıyı bastı! İşte o anlar...

 Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

 Icardi'den maç sonu transfer açıklaması!

Icardi'den maç sonu transfer açıklaması!

 Şampiyon olan Galatasaray'da inanılmaz rastlantı!

Şampiyon olan Galatasaray'da inanılmaz rastlantı!

 Ülkenin dört bir yanında herkes sokağa döküldü!

Ülkenin dört bir yanında herkes sokağa döküldü!

 Şampiyon Galatasaray'da ilklerin gecesi!

Şampiyon Galatasaray'da ilklerin gecesi!

 Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi çözüldü!

Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi çözüldü!

 Şampiyonluğun getirisi kaç milyon TL?

Şampiyonluğun getirisi kaç milyon TL?

 Şampiyonluk bu maçlarla gelmiş!

Şampiyonluk bu maçlarla gelmiş!

 Galatasaray'ın mayıs ayı büyüsü!

Galatasaray'ın mayıs ayı büyüsü!

 Okan Buruk gözyaşlarını tutamadı! İşte ilk sözleri..

Okan Buruk gözyaşlarını tutamadı! İşte ilk sözleri..

 ''Başkent’te şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı''

''Başkent’te şampiyon olmak Galatasaray'a çok yakıştı''

ÜLKENİN DÖRT BİR YANI SARI-KIRMIZI

19749ac2-f28a-4c75-94a9-ed39b6a3e64a (1)

Öte yandan kutlamalar yalnızca İstanbul'da değil ülkenin dört bir yanında da coşkuyla kutlandı. Tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın taraftarları, sokaklara döküldü.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
florya galatasaray spor spor toto spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

CHP için kritik tarih! Yeni yol haritası belirleniyor... 1 Haziran'da toplanacaklar

Beşiktaş'ta 60 milyon euroluk anlaşma!

Beşiktaş'ta 60 milyon euroluk anlaşma!

Fenerbahçe açıkladı! Sözleşmeleri uzatıldı...

Fenerbahçe açıkladı! Sözleşmeleri uzatıldı...

Ankaragücü maçı öncesi flaş transfer hamlesi! 15 milyon euro teklif edildi...

Ankaragücü maçı öncesi flaş transfer hamlesi! 15 milyon euro teklif edildi...

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi 'kırmızı' alarm!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.