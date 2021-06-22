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BionTech 3. doz aşı yapılacak mı? 3. doz aşıya gerek var mı?

22.06.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşı hakkının 25 yaş ve üzerine de açıldığı bilgisini paylaştı. Yaş sınırının Haziran ayı başından beri hızla düşmesi, aşılama hızını da oldukça artırdı. Aşı sırası gelen vatandaşlar randevu alarak aşılarını olmak istediğinde iki seçenek olan Sinovac ve BionTech aşıları arasından seçim yapıyor. Peki BionTech aşısı için 3.doz gerekli mi?

Aşılama hızının giderek artması ve aşı hakkının 25 yaş ve üzerine kadar düşmesi sonrasında ilk doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı 28 milyonu geçti. İkinci doz aşısı için verilen tarih aralıklarını bekleyen vatandaşlar ise Biontech aşısı için üçüncü dozun gerekli olup olmadığını merak ediyor. İki doz aşının gerekliliği hakkında net bir bilgi bulunurken, özellikle BionTech aşısının üçüncü dozu ile ilgili olarak tartışmalar mevcut.

Biontech 3. Doz gerekli mi?

Geleneksel aşılarda enfeksiyona sebep olan virüsler, zayıflatılarak ya da etkisizleştirilerek vücuda enjekte ediliyor, böylelikle vücut, kendisine zarar veremeyecek hale gelen virüse karşı bağışıklık kazanmayı öğreniyor.
mRNA tabanlı aşılarda ise virüsün tamamı yerine, genetik bilgisini taşıyan mRNA zincirinden kritik bir kısım vücuda enjekte ediliyor.
Viral vektör aşılarında da yine gen teknolojisi kullanılarak, virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüs içine yerleştiriliyor ve vücuda veriliyor.
BioNTech ve Moderna aşıları RNA tabanlı, Sputnik V ve Oxford/Astrazeneca aşıları da viral vektör tabanlı aşılar.
Hangi aşıdan kaç doz vurulması gerektiği ile ilgili pek çok bilgi bulunsa da genel kanı, Sinovac aşısı olanların 3. Dozu uygulamaları ancak Biontech aşısının 3. Doza ihtiyacı olmadığı yönünde.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

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