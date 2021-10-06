Biontech aşı olanlar 3. doz olacak mı? Biontech 3. doz gerekli mi?

Bakan Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, her hafta koronavirüs gündemini değerlendirmek için toplantı yapıyor. Video konferans yöntemi ile yapılan söz konusu toplantı 6 Ekim'de saat 17.00'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, aşı, maske ve mesafenin önemini vurguladı ve 3. doz aşıya ilişkin bilgilendirme yaptı.

BİONTECH 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada "Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Aşı, maske ve mesafe konusunda uyarı yapan Bakan Koca, “Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur." dedi.