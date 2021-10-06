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  4. Biontech aşı olanlar 3. doz olacak mı? Biontech 3. doz gerekli mi?

Biontech aşı olanlar 3. doz olacak mı? Biontech 3. doz gerekli mi?

06.10.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Söz konusu toplantıda güncel vaka sayıları, aşılama, yerli aşı değerlendirmeleri yapıldı. Toplantının bitiminin ardından, toplantıda alınan kararları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşıya gerek olup olmadığı hakkında kafalarda oluşan soru işaretlerini sildi.

Bakan Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, her hafta koronavirüs gündemini değerlendirmek için toplantı yapıyor. Video konferans yöntemi ile yapılan söz konusu toplantı 6 Ekim'de saat 17.00'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Koca, aşı, maske ve mesafenin önemini vurguladı ve 3. doz aşıya ilişkin bilgilendirme yaptı.

BİONTECH 3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada "Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız." ifadelerini kullandı.
Aşı, maske ve mesafe konusunda uyarı yapan Bakan Koca, “Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur." dedi.
Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, "İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.” ifadelerini kullandı." diye kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
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