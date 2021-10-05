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Bip, Telegram, Signal uygulamaları nasıl indirilir? Bip, Telegram ve Signal nereden indirilir?

05.10.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Whatsapp'ta 4 Ekim saat 18.30 itibarıyla görülen erişim sorunu nedeniyle milyonlarca kullanıcı Whatsapp yerine kullanabileceği uygulamaları araştırmaya koyuldu. Whatsapp'ta dünya çapında görülen erişim sorunu sürüyor. Whatsapp yerine Telegram, Bip veya Signal kullanılabilir. İşte detaylar...

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı bir süredir Whatsapp'a giremiyor. Bu nedenle kullanıcılar, mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ın yerine alternatif uygulamalar araştırmaya başladı. Bip, Signal veya Telegram Whatsapp yerine kullanılabilir. İşte merak edilenler...

BİP, SİGNAL VE TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

BİP NASIL İNDİRİLİR?

BİP NASIL İNDİRİLİR?
Bip uygulamasına hem cep telefonundan hemde masaüstünden erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda görsel paylaşımı, görüntülü konuşma gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Android ve iOS kullanıcıları için geliştirilen BiP uygulamasını Google Play, App Store, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.

SİGNAL NASIL İNDİRİLİR?

SİGNAL NASIL İNDİRİLİR?
Mesajlaşma uygulaması olan Signal'i App Store'dan veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?
Telegram kişi listenizde olan ve olmayan kişilerle mesajlaşma uygulamasıdır. Telegramda telefon numaranızı gizleyebilirsiniz. Telegram'ı App Store ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

WHATSAPP DÜZELECEK Mİ?

WHATSAPP DÜZELECEK Mİ?
Whatsapp'ta global çapta görülen erişim sorununa ilişkin açıklama yapıldı. İşte o açıklama: ''Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler"
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Anahtar Kelimeler:
Telegram
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