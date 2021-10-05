Bip, Telegram, Signal uygulamaları nasıl indirilir? Bip, Telegram ve Signal nereden indirilir?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı bir süredir Whatsapp'a giremiyor. Bu nedenle kullanıcılar, mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ın yerine alternatif uygulamalar araştırmaya başladı. Bip, Signal veya Telegram Whatsapp yerine kullanılabilir. İşte merak edilenler...

BİP, SİGNAL VE TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR?

BİP NASIL İNDİRİLİR? Bip uygulamasına hem cep telefonundan hemde masaüstünden erişim sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda görsel paylaşımı, görüntülü konuşma gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Android ve iOS kullanıcıları için geliştirilen BiP uygulamasını Google Play, App Store, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.

SİGNAL NASIL İNDİRİLİR? Mesajlaşma uygulaması olan Signal'i App Store'dan veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

TELEGRAM NASIL İNDİRİLİR? Telegram kişi listenizde olan ve olmayan kişilerle mesajlaşma uygulamasıdır. Telegramda telefon numaranızı gizleyebilirsiniz. Telegram'ı App Store ve Google Play üzerinden indirebilirsiniz.