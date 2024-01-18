Bir taraf kabus, diğer taraf güzel rüya... Uyuma yönünüz rüyalarınızı etkiliyor! Oraya dönüp yatanlar dikkat

Uyurken hangi tarafınıza dönüp yattığınızı hiç düşündünüz mü? Uyuma şeklinizle ilgili bu detay; gördüğünüz rüyalarda etkili olabilir. Yapılan bir araştırma uyuma şeklinin rüyalar üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkardı. Geceleri uyurken soluna yatanlar için kötü haber. Çünkü güzel rüya sağ tarafa yatınca kabus ise sol tarafa yatınca geliyor. İşte uyuma şeklinizin rüyalarınıza etkisi ve nedenleri...
Kanal D Haber'de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kabus görüyor musun? Ne görüyorsun" sorusuna "Bu ara sık görüyorum. Üç harfliler. Korku filmini biraz aşırı kaçırdım sanırım." yanıtını verdi. "Peki hangi tarafına yatıyorsun?" diye sorulunca "Sol tarafıma yatıyorum, o zaman görüyorum" dedi.
Yapılan bir araştırma tam da böyle diyor. Geceleri soluna dönüp yatanlar için kabus neredeyse kaçınılmaz. Çünkü sola yatmak kalpte ve solunum yollarında baskıya neden oluyor.
Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş ise "Annem benim çocukluğumdan beri hep sağ tarafıma yatırırdı, kabus hiç görmem" şeklinde konuştu.
Sol tarafına yatanlar yüzde 41 ihtimalle kabus görüyor. Sağ tarafına yatanlar içinse bu oran sadece yüzde 15.
Sırtüstü yatmak rüyaları etkilemese de nefes sorunu yaşatıyor. Yani iyi bir uyku ve güzel rüyalar sağdan geliyor.