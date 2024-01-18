Bir taraf kabus, diğer taraf güzel rüya... Uyuma yönünüz rüyalarınızı etkiliyor! Oraya dönüp yatanlar dikkat

Uyurken hangi tarafınıza dönüp yattığınızı hiç düşündünüz mü? Uyuma şeklinizle ilgili bu detay; gördüğünüz rüyalarda etkili olabilir. Yapılan bir araştırma uyuma şeklinin rüyalar üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkardı. Geceleri uyurken soluna yatanlar için kötü haber. Çünkü güzel rüya sağ tarafa yatınca kabus ise sol tarafa yatınca geliyor. İşte uyuma şeklinizin rüyalarınıza etkisi ve nedenleri...