Boşanma avukatı paylaştı! Evlenmeden önce sormanız gereken 5 önemli soru

2-ÇOCUĞUN OLSUN İSTER MİSİN?

İnsanlar genellikle iki şey için her şeyi yapmaya isteklidirler: çocuk sahibi olmak ya da çocuk sahibi olmamak. Çiftlerin bu konuda ortak paydada olması önemli bir noktadır, Çünkü herhangi bir anlaşma olmazsa, birinin kendi fikirlerinden vazgeçmesi gerekir ki bu da günlük hayatı önemli ölçüde zehirleyebilir. Ama önemli olan sadece çocuklu ya da çocuksuz ortak bir gelecek hayal edip etmediğimiz değil, ne zaman anne-baba olmak istediğimiz, bu döneme nasıl hazırlandığımız, doğal yolla (yapay) çocuk sahibi olmayı başaramazsak ne gibi çözümler düşünülebileceğidir. tohumlama, evlat edinme vb.).

Rickert , kocanın karısını kısır olduğu ortaya çıktığı için terk ettiği birçok boşanmaya eşlik etti. Ve çocuk sahibi olmayı başarırsanız, bunun ömür boyu sürecek bir sorumluluk ve aynı zamanda bir ekip çalışması olduğunu unutmayın, bu nedenle ebeveynler olarak hangi ilkeleri takip etmek istediğimizi, çocuk yetiştirmeyi nasıl düşündüğümüzü ve nasıl yapacağımızı düğünden önce tartışmak önemlidir.