'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz' ORC son anketi paylaştı! En çok İYİ Parti'nin sonucu dikkat çekti

Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için iki kere sandık başına gitti. Tarihi önem taşıyan seçimlerle ilgili anket firmaları da büyük bir sınav verdi. İlk tur ve ikinci tur tahmini tutmayan ORC firması seçimin ardından çok konuşulan şirketlerin başında gelmişti.

