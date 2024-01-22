Bu sözleri 21 gece boyunca söylerseniz eşinizin horlamasına gerek kalmayacağını söyledi! Önerisi gündem oldu

Dündar paylaşımında ,"Eşiniz geceleri horluyorsa ona deyin ki: 'Seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol, her şey yolunca güvendesin. Gün boyunca duygularını ve düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Sen değerlisin, duyguların düşüncelerin de öyle. Bunları gün içinde de söyleyebilirsin, özgürsün.'" dedi.