Bu sözleri 21 gece boyunca söylerseniz eşinizin horlamasına gerek kalmayacağını söyledi! Önerisi gündem oldu

Zeynep Dündar isimli aile danışmanı ve motivasyon koçunun Instagram hesabında eşleri horlayan kişilere karşı önerisini paylaştı. Dündar o videosunda, eşi horlayan kişilere "21 gece boyunca ona uyurken fısıldayınız" ifadelerine yer verdi. Dündar'ın o paylaşımı çok konuşuldu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan alie danışmanı ve yaşam koçu Zeynep Dündar isimli kadın eşleri horlayan kişilere bir öneride bulundu.
Dündar paylaşımında ,"Eşiniz geceleri horluyorsa ona deyin ki: 'Seni hem ben hem de diğer insanlar duyuyorlar. Sakin ol, her şey yolunca güvendesin. Gün boyunca duygularını ve düşüncelerini özgürce söyleyebilirsin. Sen değerlisin, duyguların düşüncelerin de öyle. Bunları gün içinde de söyleyebilirsin, özgürsün.'" dedi.
Bu işlemin 21 gece boyunca yapılması gerektiğini belirten Dündar, "Bu sözleri söylediğin zaman artık geceleri eşinizin horlamasına gerek kalmaz. Elbette tüm tıbbi destekle birlikte. Lütfen bu sözleri 21 gece boyunca ona uyurken fısıldayınız." ifadelerine yer verdi.
Dündar'ın o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.