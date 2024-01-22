"Bugün NASA'da son günüm" diyerek duyurdu! Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız Türkiye'ye dönüyor: Gençlerin uzayla ilgili potansiyelini görüyorum

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) 10 yıldır önemli projelere imza atan Dr. Umut Yıldız, ülkesinde uzay çalışmaları yapmak için görevinden istifa etti. Sosyal medyadaki videoları, paylaşımlarıyla da tanınan Dr. Yıldız, "NASA’da son günüm" başlığıyla bir video paylaştı.



"Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var" diyen Umut Yıldız yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bugün NASA'da son günüm masamı boşalttım. Bugün resmen ayrılıyorum. Türkiye'deki gençlerin uzayla ilgili potansiyelini görüyorum. Daha çok şeylerin yapılacağını düşünüyorum. Onun için çok heyecanlı ve çok mutluyum"

"Bir gün NASA’dan ayrılma mesajı atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL’de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum."

"Artık bu deneyimlerimi Türkiye’de değerlendirmek ve Türkiye’nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA’dan ayrılıyorum. Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum."

"Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara…"