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Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

04.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında bir seneyi aşkın bir süredir çeşitli kısıtlamalar uygulanıyordu. Bunlardan kişileri en çok etkileyenlerinden birisi de şüphesiz ki hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları oldu. 21 Haziran gününde yapılan son kabine toplantısının ardından ise 1 Temmuz kararları açıklandı. Temmuz ayına girmemizle beraber sokağa çıkma yasaklarının olup olmadığı da tekrar gündeme geldi.

Uzun bir süredir uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili olarak 21 Haziran tarihinde yapılan kabine toplantısında yeni kararlar alındı. 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak kararlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasakları ile ilgili olarak yeni düzenlemeyi de paylaştı. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yoğun bir araştırma yapan vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik.

Sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtmişti. Uzun bir süredir uygulanan yasaklar hakkındaki düzenlemeleri paylaşan Erdoğan, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?
1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında hafta içi ve Cumartesi günü 22:00 – 05:00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22:00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05:00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 1 Temmuz genelgesine göre ise, 1 Temmuz tarihinden itibaren Pazar günleri dahil tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları tamamen kalktı.
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Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı koronavirüs (Covid-19) pandemi İçişleri Bakanlığı

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