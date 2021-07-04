Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları kalktı mı?

Uzun bir süredir uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili olarak 21 Haziran tarihinde yapılan kabine toplantısında yeni kararlar alındı. 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak kararlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasakları ile ilgili olarak yeni düzenlemeyi de paylaştı. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yoğun bir araştırma yapan vatandaşlar için tüm detayları haberimizde derledik.