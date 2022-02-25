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Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik

25.02.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal antibiyotik denince akla ilk gelen sarımsak olsa da bu özelliği taşıyan tek besin sarımsak değil. Besinlerin çoğu yediğimiz andan itibaren vücudumuza fayda sağlar. İnsan sağlığı için en önemli husus olan bağışıklık sistemini güçlendiren besinler sayesinde hastalıklara karşı zırh gibi korunmuş olursunuz. Takviye vitaminler kullanmadan da bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. İşte doğal antibiyotik görevi gören besinler...

Birçok besin, vücudumuza aldığımız anda adeta doğal antibiyotik görevi görerek şifa dağıtmaya başlıyor. Yapılan araştırmalar, hastalıklara karşı tüketilen besinlerin bağışıklığı güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Peki, hangi besinler doğal antibiyotik görevi görüyor? İşte doğal antibiyotik görevi gören besinler...

DOĞAL ANTİBİYOTİK OLAN BESİNLER

NAR

NAR
Gribal enfeksiyonlara karşı koruyan nar kalp ve damar dostu bir meyve. Bilgili, "1 nar günlük almamız gereken C vitamini ihtiyacımızın yarısını karşılamaktadır. İçerdiği polifenoller ve antosiyaninler sayesinde damar tıkanıklığını azaltıcı ve tansiyon düşürücü özellik göstermektedir. Kansere karşı koruyucu etkisi olan nar, fiziksel aktivite sonrası vücudun yorulmasını da geciktiriyor" diyor. Ancak bir avuç nar bir porsiyon meyveye denk geldiği için nar suyu tüketmek tansiyonu fazlaca düşürebilir ve gereksiz şeker alımına neden olabilir. O nedenle günde bir porsiyonu geçmeyecek ölçüde tüketilmesi gerekiyor.

PIRASA

PIRASA
Sağlığa faydaları çok yüksek olan pırasa tam bir kalp dostu besin. İçerdiği flavonoid ve kamferol sayesinde kan damarlarında meydana gelen hasarları gidermeye yardımcı oluyor. Sülfürlü bileşikler sayesinde de özellikle kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Ancak çok yüksek miktarda tüketildiğinde kalsiyumun vücutta kullanılmasını olumsuz etkileyebilir. Gaz yapan bir sebze olduğu için sindirim sistemi sorunları yaşayanların çok iyi pişirerek ve az miktarda tüketmesinde fayda var. Pırasayı sevmeyenler patates ile birlikte pişirerek püre haline getirilip çorbalarda tüketebilecekleri gibi, salatalara da soğan yerine doğrayabilir. Omlet ve menemene ilave ederek de kahvaltılarınızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

KİVİ

KİVİ
Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren kivi tam bir C vitamini deposu. Öyle ki portakaldan daha fazla C vitamini içeren bir adet kivide günlük alınması gereken C vitamini ihtiyacından daha fazlası var. İçindeki pektin sayesinde vücudu toksinlerden arındırırken DNA'yı koruyor. Kan şekeri kontrolü için yararlı olan kivi, içeriğindeki lif sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor, kolesterolü dengeliyor. İngiltere'de yapılan araştırmalar küçük çocuklarda öksürme, hapşırma, nefes darlığı gibi bazı hastalıklarda kivinin olumlu etki yaptığını ortaya koyuyor.

KIRMIZI BİBER

KIRMIZI BİBER
Kırmızıbiber C vitamini ve potasyumdan zengin bir besin. İçerisinde bolca bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken potasyum kalp krizi riskini azaltıyor. Gerek taze gerekse kurutulmuş kırmızı bibere sofralarınızda yer vererek hem lezzet hem sağlık açısından faydalanabilirsiniz.

ZENCEFİL

ZENCEFİL
Doğanın mucizevi besinlerinden zencefil aşırıya kaçmamak koşuluyla üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten kansere dek birçok fayda sağlıyor. Sindirimi ve hazmı kolaylaştırmasının yanında mide bulantısına iyi gelen, kolesterolü düşüren ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen zencefilin ağrı kesici özelliği de bulunuyor. ABD'de Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir dizi araştırma, zencefilin yakın gelecekte kanser tedavisinde de kullanılabileceğini ortaya koydu. Taze zencefili rendeleyip içine limon ve bal koyarak elde ettiğiniz karışımdan sabahları bir tatlı kaşığı yiyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.
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