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  4. Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışından sonra... CHP'li Balıkesir adayı Ahmet Akın'dan çok konuşulacak sözler: "O şerefsizlere yakın değilim hiç bir zaman da olmam"

Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışından sonra... CHP'li Balıkesir adayı Ahmet Akın'dan çok konuşulacak sözler: "O şerefsizlere yakın değilim hiç bir zaman da olmam"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2024 14:00
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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışının yankıları sürerken, CHP'li bir başka adaydan da çok konuşulacak açıklamalar geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, "Vatanına şaşırmış, kudurmuş şekilde hainlik yapan, hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman da yakın olmadım" diye konuştu.

Yerel seçimler için artık son düzlüğe girilirken, meydanlardaki söylemler de iyiden iyiye sertleşiyor. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" çıkışının yankıları sürerken, bir başka CHP'li adaydan da çok konuşulacak açıklamalar geldi.

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Yerel Seçim 2024

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, dün akşam katıldığı bir mitingde çok sert ifadeler kullandı.

Akın, "Vatanına kudurmuş şekilde hainlik yapan, hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman da yakın olmadım." sözleriyle CHP'nin ortağını suçladı.

Akın'ın DEM Parti'yi hedef aldığı iddia edilen sözleri büyük alkış aldı.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

CHP'li başkan adayı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi.

Köksal'ın açıklamasına gelen tepkilerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak mitinginde konuyla ilgili açıklama yaptı. Özel, “Dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi’nin kapıları da herkese açık" diye konuştu.

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Balıkesir Ahmet Akın Burcu Köksal CHP Seçim 2024
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