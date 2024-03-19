Burcu Köksal'ın DEM Parti çıkışından sonra... CHP'li Balıkesir adayı Ahmet Akın'dan çok konuşulacak sözler: "O şerefsizlere yakın değilim hiç bir zaman da olmam"

Akın, "Vatanına kudurmuş şekilde hainlik yapan, hain terör örgütü PKK'ya, onun yandaşlarına, ondan beslenenlere, onun yolundan giden şerefsizlere de yakın değilim. Hiçbir zaman da yakın olmadım." sözleriyle CHP'nin ortağını suçladı.