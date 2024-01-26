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  4. Çakarlı araçla gezip sokaktakilere kimlik sordular! Akılalmaz görüntüler 'Polisler bizi alsa ne yapacak ya? En babası ceza yiyeceğiz, öderiz'

Çakarlı araçla gezip sokaktakilere kimlik sordular! Akılalmaz görüntüler 'Polisler bizi alsa ne yapacak ya? En babası ceza yiyeceğiz, öderiz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.01.2024 14:49 | Son Güncelleme:
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Çakarlı araçla gezip siren çalarak sokaktaki kişilere kimlik soran şahıslar, canlı yayın açıp o anları da paylaştı. Şahısların "Polisler bizi alsa ne yapacak ya, dövecek mi? Biz en babası ceza yiyeceğiz. Suç işliyorsak bile ceza yeriz, cezamızı öderiz" sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler akıllara durgunluk verdi. Çakarlı araçla gezen bir grup kişi siren çalıp sokaktaki insanlara kimlik sordu. Şahısların, sosyal medyada hızla yayılan o görüntülerde kullandıkları ifadeler de şoke etti.


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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN GÖRÜNTÜLER

Canlı yayın açan kişiler akılalmaz ifadeler kullandı. "Kim size bu yetkiyi verdi?" sorusuna karşılık "Yav sana ne?" yanıtını verdi.

Kullandığı kornoyu da yayında gösteren şahıslardan biri "Az kaldı arkadaşlar kimlik sormaya" dedi. "Aldım plakayı" diyen birine ise "Al abi. Plaka senin olsun eve götür." dedi. "Kafanıza göre kimlik sorabiliyor musunuz?" sorusuna ise "Benim canım nasıl isterse öyle sorarım." yanıtını verdiler.

Şahısların "Merak etme kardeşim, buranın polisleri de biliyor bizi. Abicim biz çok çok en babası ceza yiyeceğiz. Yani polisler bizi alsa bizi dövecek mi, ne yapacak ya. Biz suç işliyorsak bile ceza yeriz, cezamızı öderiz." sözleri dikkat çekti.

Ardından görüntülerde "Aha şurada dursana, dur dur kimlik sorayım" dediği duyuldu. Şahısların kendi aralarında "Bayan ya boşver" ve "Bayan da kızlar tek başına yürüyor" şeklinde konuştukları duyuldu.

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polis Ceza çakar çakarlı araç kimlik
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