Çakarlı araçla gezip sokaktakilere kimlik sordular! Akılalmaz görüntüler 'Polisler bizi alsa ne yapacak ya? En babası ceza yiyeceğiz, öderiz'

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler akıllara durgunluk verdi. Çakarlı araçla gezen bir grup kişi siren çalıp sokaktaki insanlara kimlik sordu. Şahısların, sosyal medyada hızla yayılan o görüntülerde kullandıkları ifadeler de şoke etti.
Canlı yayın açan kişiler akılalmaz ifadeler kullandı. "Kim size bu yetkiyi verdi?" sorusuna karşılık "Yav sana ne?" yanıtını verdi.
Kullandığı kornoyu da yayında gösteren şahıslardan biri "Az kaldı arkadaşlar kimlik sormaya" dedi. "Aldım plakayı" diyen birine ise "Al abi. Plaka senin olsun eve götür." dedi. "Kafanıza göre kimlik sorabiliyor musunuz?" sorusuna ise "Benim canım nasıl isterse öyle sorarım." yanıtını verdiler.
Şahısların "Merak etme kardeşim, buranın polisleri de biliyor bizi. Abicim biz çok çok en babası ceza yiyeceğiz. Yani polisler bizi alsa bizi dövecek mi, ne yapacak ya. Biz suç işliyorsak bile ceza yeriz, cezamızı öderiz." sözleri dikkat çekti.
Ardından görüntülerde "Aha şurada dursana, dur dur kimlik sorayım" dediği duyuldu. Şahısların kendi aralarında "Bayan ya boşver" ve "Bayan da kızlar tek başına yürüyor" şeklinde konuştukları duyuldu.