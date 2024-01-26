Çakarlı araçla gezip sokaktakilere kimlik sordular! Akılalmaz görüntüler 'Polisler bizi alsa ne yapacak ya? En babası ceza yiyeceğiz, öderiz'

Şahısların "Merak etme kardeşim, buranın polisleri de biliyor bizi. Abicim biz çok çok en babası ceza yiyeceğiz. Yani polisler bizi alsa bizi dövecek mi, ne yapacak ya. Biz suç işliyorsak bile ceza yeriz, cezamızı öderiz." sözleri dikkat çekti.