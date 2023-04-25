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Çanakkale Kara Savaşları’nın 108. yılı! İki bin kişi, çıkarmanın yapıldığı alanda 'Şafak Ayini' için bir araya geldi

25.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Kara Savaşları’nın 108’nci yılında Gelibolu Yarımadası Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini Anma Töreni’ düzenlendi. Yeni Zelanda ve Avustralya’dan gelen yaklaşık iki bin kişi, 108 yıl önce savaşta hayatını kaybeden atalarını törenle andı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'nci yıl dönümünde Yeni Zelanda ve Avustralya Kolordusu Anzakların anısına 'Şafak Ayini Anma Töreni', Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda düzenlendi. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan, Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Hary Hall, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh, Yeni Zelanda Koruma Bakanı Andrew Little ve 25 ülkeden çok sayıda büyükelçi ile savunma ataşeleri katıldı.

UYKU TULUMLARI İÇERİSİNDE SAATLER ÖNCESİNDE HAZIR BEKLEDİLER

Atalarını anmak için Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yaklaşık iki bin kişi, çıkarmanın yapıldığı topraklarda uyku tulumları içerisinde saatler öncesinde hazır bekledi. Törenin yapıldığı alanda kurulan led ekranlarda Shell Green Mezarlığı’nı anlatan bir video, şeref videosu, savaş ile ilgili belgeseller ve savaşa katılan askerlerin anılarının aktarıldığı röportajlar yayınlandı. Törende Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu müzik dinletisi sundu. Çelenk koyma töreni ise saat 05.45’te başladı. Şafak vakti başlayan programda, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve Yeni Zelanda Koruma Bakanı Andrew Little günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup okundu.

‘UNUTMAYALIM DİYE’

Öte yandan, törene katılan kişilerin üzerlerinde ‘Unutmayalım diye’ ve ‘Anzak Günü’ yazılı kıyafetler giyildiği görüldü. Anma programına saatler öncesinden hazır bekleyen izleyiciler, atalarının bu topraklarda hayatını kaybettiğini belirterek, onları saygıyla andıklarını söyledi.

Tören, Türkiye ve diğer devletlerin Anzak kaidesine çelenk sunumuyla devam etti. Türkiye adına çelengi Çanakkale Vali Yardımcısı Davut Boztaş bıraktı. Saygı duruşunun ardından Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda, ulusal marşları okundu. Tören, Papaz tarafından yapılan duayla sona erdi.

ATALARINI ANDILAR...

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu Anzaklar

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