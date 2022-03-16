Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale köprüsü nerelerden geçiyor? Geçiş ücreti ne kadar?

Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için geri sayım sürüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili sorulan sorular Mart ayı itibariyle birlikte hız kazandı. Bu kapsamda Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale köprüsü nerelerden geçiyor? Geçiş ücreti ne kadar? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çanakkale Köprüsü açılış tarihi ile detayları sizler için derledik.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce, 18 Mart 2017 yılında yapımına başlanan Çanakkale Köprüsü açılış tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada " Temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Önümüzdeki cuma günü açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve eser ve hizmet zincirinin altın halkalarından biri olacaktır.

Milletimiz ortaya çıkan eserlerden ne yaptığımızı, niçin yaptığımız görüyor, biliyor, takdir ediyor. Cuma günü açılış programında ülkemize kazandırdığımız eserlerin toplu bir değerlendirmesini yaparak görmek isteyen gözlerin huzuruna getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çanakkale Köprüsü hizmete girdikten sonra Asya’dan Avrupa’ya geçiş süresi 6 dakikaya inecek. 1915 Çanakkale Köprüsü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Köprünün açılışı 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NERELERDEN GEÇİYOR? Çanakkale Köprüsü Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde yapıldı. Çanakkale Köprüsü, Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak.