Canan Karatay üstüne basa basa önerdi! Zehir gibi hafıza için bu 4 besine dikkat

Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Konuk olduğu canlı yayınlarda verdiği tavsiyelerle tüm ezberleri bozan ünlü isim, bu kez de iyi bir hafıza için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı.
Yumurtanın birden fazla vitamin ve mineral barındırdığını belirten uzman isim, bu besinin kas ve kemiklerin gelişimi ile kalp sağlığında faydalı olduğunu belirtti.
Yumurtanın hafıza, göz ve beyin sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Karatay obezite riskini de azalttığını ifade etti.
Tiroid bezinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Tiroid, prostat ve meme kanseri gelişme riskini azaltır. Üreme sağlığına olumlu katkılarda bulunur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
D vitamininin ise hücre bölünmesinde görevi vardır. Kalsiyum ve fosfor emilimine ve kullanımına katkıda bulunur. Bağışıklık sistemine olumlu anlamda faydası bulunur. Kalsiyumla birlikte çocuklarda kemiklerin normal büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Ayrıca, menapoz sonrası kemik minerallerinin kaybını azaltır.
Balık yağının HDL kolesterolü yükselttiği, trigliseridleri ise yüzde 15-30 oranlarında düşürdüğü kanıtlanmıştır. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre yüksek tansiyonu olan kişilerde, düşük dozlar bile tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.