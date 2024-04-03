Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir... Seçim sonuçları sonrası ilk kez sesli söyledi: Siyasi hayatı bitti

AK Parti, yerel seçimler sonucunda hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçelerde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Adana ve Mersin gibi şehirlerde AK Parti, kurulduğundan bu yana ilk kez bir ilçe bile kazanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ana kademesine yaptığı uyarılarda vatandaştan gelen bu net mesajın alındığını ve gereğinin süratle yapılacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Ersan Şen ise seçim sonuçlarını iki noktaya bağladı. Herkesin belirttiği gibi emeklilerle ilgili beklentinin hayata geçmemesinin büyük bir kriz olduğunu belirten Şen, düzensiz göçmen konusunda da vatandaşın kırmızı kart gösterdiğini aktardı.

İşte Prof. Dr. Şen'in o açıklamaları...

