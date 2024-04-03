Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir... Seçim sonuçları sonrası ilk kez sesli söyledi: Siyasi hayatı bitti

AK Parti, yerel seçimler sonucunda hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçelerde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Adana ve Mersin gibi şehirlerde AK Parti, kurulduğundan bu yana ilk kez bir ilçe bile kazanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ana kademesine yaptığı uyarılarda vatandaştan gelen bu net mesajın alındığını ve gereğinin süratle yapılacağını dile getirdi.
Prof. Dr. Ersan Şen ise seçim sonuçlarını iki noktaya bağladı. Herkesin belirttiği gibi emeklilerle ilgili beklentinin hayata geçmemesinin büyük bir kriz olduğunu belirten Şen, düzensiz göçmen konusunda da vatandaşın kırmızı kart gösterdiğini aktardı.
İşte Prof. Dr. Şen'in o açıklamaları...
"AK Parti'nin kayıplarıyla ilgili herkes mutabık, iki kırmızı kartı seçmen ortaya koydu! Biri şüphesiz düzensiz göç! Seçmen dedi ki biz artık kendi kendimize yetemediğimiz yerde göçmen istemiyoruz. Bilmiyorum bu mesajı aldılar mı?
İkincisi de tabi ki emeklileri ciddiye almadılar. Veya iktisadi olarak güç yetmedi. Bu 16 milyon kişiyi ilgilendiriyordu.'
'Siz her şeyi yapıyorsunuz müteahhitlerin ceplerini dolduruyorsunuz devasa ihaleleri yapıyorsunuz ama bizi görmüyorsunuz...' Emekli bunu söyledi! Turgut Altınok, 30 puan fark yedi. Bu kadar mal varlığının arasında ben 10 bin TL ile geçinmeye çalışıyorum dedi emekli bu kadar net.
Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy benim için sürpriz olmadı. Bundan sonra Yeniden Refah Partisi'ni bir Allah'ın kulu tutamaz bu kadar net konuşuyorum. Daha önce katıldığım yayınlarda da anlattım. Yeniden Refah Partisi, seküler kesimin kadın seçmeniyle de barışırsa çok büyük oy alır, çünkü yurttaşlığı savunuyor.
Et ve Süt Kurumu dışında Türkiye Cumhuriyeti'nde etin kilogramı en az 450 TL! Daha bunun ötesi var mı?
Aday yanlıştı, aday! Bu seçimin sonucu 10 ay ötelendi. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu ile Mayıs ayında seçimlere girilseydi bu rakamlar öyle mi olurdu böyle mi olurdu ben görürdüm.