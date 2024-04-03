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Canlı yayında anlattı! Yeniden Refah ile o parti birleşebilir... Seçim sonuçları sonrası ilk kez sesli söyledi: Siyasi hayatı bitti

03.04.2024 11:23
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Türkiye, Pazar günü seçimi geride bıraktı fakat seçim sonuçları uzun süre konuşulacak cinsten oldu. AK Parti, kurulduğu günden beri ilk kez CHP'nin gerisine düşerek Türkiye genelinde ikinci parti oldu. Prof. Dr. Ersan Şen, seçim sonuçlarını analiz ederken Fatih Erbakan'ın yükselişine dikkat çekerken bir liderin de siyasi hayatının bittiğini ifade etti. İşte çok konuşulacak o sözler...

AK Parti, yerel seçimler sonucunda hem büyükşehirlerde hem de il ve ilçelerde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Adana ve Mersin gibi şehirlerde AK Parti, kurulduğundan bu yana ilk kez bir ilçe bile kazanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ana kademesine yaptığı uyarılarda vatandaştan gelen bu net mesajın alındığını ve gereğinin süratle yapılacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Ersan Şen ise seçim sonuçlarını iki noktaya bağladı. Herkesin belirttiği gibi emeklilerle ilgili beklentinin hayata geçmemesinin büyük bir kriz olduğunu belirten Şen, düzensiz göçmen konusunda da vatandaşın kırmızı kart gösterdiğini aktardı.

İşte Prof. Dr. Şen'in o açıklamaları...

Yerel Seçim 2024

"AK Parti'nin kayıplarıyla ilgili herkes mutabık, iki kırmızı kartı seçmen ortaya koydu! Biri şüphesiz düzensiz göç! Seçmen dedi ki biz artık kendi kendimize yetemediğimiz yerde göçmen istemiyoruz. Bilmiyorum bu mesajı aldılar mı?

İkincisi de tabi ki emeklileri ciddiye almadılar. Veya iktisadi olarak güç yetmedi. Bu 16 milyon kişiyi ilgilendiriyordu.'

"EMEKLİLER 'CEPLERİ DOLDURUYORSUNUZ BİZİ GÖRMÜYORSUNUZ' DEDİ"

"EMEKLİLER 'CEPLERİ DOLDURUYORSUNUZ BİZİ GÖRMÜYORSUNUZ' DEDİ"

'Siz her şeyi yapıyorsunuz müteahhitlerin ceplerini dolduruyorsunuz devasa ihaleleri yapıyorsunuz ama bizi görmüyorsunuz...' Emekli bunu söyledi! Turgut Altınok, 30 puan fark yedi. Bu kadar mal varlığının arasında ben 10 bin TL ile geçinmeye çalışıyorum dedi emekli bu kadar net.

ERSAN ŞEN'DEN ERBAKAN İDDİASI! 'BUNDAN SONRA KİMSE TUTAMAZ'

ERSAN ŞEN'DEN ERBAKAN İDDİASI! 'BUNDAN SONRA KİMSE TUTAMAZ'

Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy benim için sürpriz olmadı. Bundan sonra Yeniden Refah Partisi'ni bir Allah'ın kulu tutamaz bu kadar net konuşuyorum. Daha önce katıldığım yayınlarda da anlattım. Yeniden Refah Partisi, seküler kesimin kadın seçmeniyle de barışırsa çok büyük oy alır, çünkü yurttaşlığı savunuyor.

HAYAT PAHALILIĞI BİR NUMARALI ETKEN!

HAYAT PAHALILIĞI BİR NUMARALI ETKEN!

Et ve Süt Kurumu dışında Türkiye Cumhuriyeti'nde etin kilogramı en az 450 TL! Daha bunun ötesi var mı?

Aday yanlıştı, aday! Bu seçimin sonucu 10 ay ötelendi. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu ile Mayıs ayında seçimlere girilseydi bu rakamlar öyle mi olurdu böyle mi olurdu ben görürdüm.

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Kemal Kılıçdaroğlu Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan ersan şen saadet partisi Seçim 2024
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