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Çaydanlığınızı tertemiz yapacak: Kireci söker atar! Pırıl pırıl çaydanlık için...

27.12.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay ülkemizde en sık kullanılan içecek olarak görülüyor. Ocaktan eksik olmayan çaydanlık zaman içerisinde kireçlenebiliyor. Kireçlenen çaydanlık hem çayın tadını bozuyor hem de sağlığı riske atıyor. Kireci çözmek için çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Ancak bu ürünler etkili sonuçlar sağlayamıyor. Evde doğal yöntemlerle kireçleri kökten çözebilirsiniz. Çaydanlıklarınızın tertemiz olması için yapmanız gereken çok basit!

Çaydanlık kirecini çözmek için pahalı ve kimyasal ürünler almak istemiyorsanız doğru yerdesiniz! Her evde bulunan doğal malzemeler ile çaydanlıklarınızı yeni alınmış gibi tertemiz yapabilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak çaydanlıkta biriken kireçlere veda edeceksiniz. Doğal kireç çözücünün etkilerine şaşıracaksınız.

ÇAYDANLIĞINIZIN KİRECİNİ KÖKTEN SÖKECEK YÖNTEMLER

SİRKE-TUZ- KARBONAT

SİRKE-TUZ- KARBONAT
Konu temizlik olduğunda en önemli yardımcılar haline gelen sirke ve karbonatı, çaydanlık kirecini temizlemek için de kullanabilirsiniz. Asidik özelliği sayesinde kirecin çözünmesini sağlayan sirke, kısa sürece bu sorundan kurtulmanızı sağlar. Çaydanlık kireci için başta elma sirkesi olmak üzere üzüm sirkesi ve beyaz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Çaydanlık kirecinden kurtulmak için bir çay bardağı sirkeyi çaydanlığa dökün. Temiz fırça ile çaydanlığın içerisine ovalayın ve sirkenin her yere değdiğinden emin olun. 30 dakika boyunca bu şekilde beklettikten sonra, 1 tatlı kaşığı karbonat veya tuz ekleyerek tekrar ovalayın. Daha sonra güzelce durulayın. Bu yöntem özellikle yeni kireç oluşmaya başladığında son derece etkilidir

SİRKE

SİRKE
Daha inatçı lekeler için kullanabileceğiniz yöntem ise yalnızca sirke kullanmaktır. Çaydanlığın içerisine bir çay bardağı sirke ve su ekleyin. Bu karışımı ocakta kaynatın. Kireç kaynadıkça çözülecek ve yüzeye çıkmaya başlayacaktır. Ardından kaynayan karışımı dökün ve çaydanlığı su ile durulayın.

LİMON-KARBONAT

LİMON-KARBONAT
İçindeki asit özellikleri sayesinde hem kirecin çözünmesini sağlayan, hem de parlak bir görünüm veren limon, oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılır. Çaydanlığın içerisine birkaç adet limon dilimi ve bir paket karbonat dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ancak fazla doldurmamaya özen gösterin. Çaydanlığı kısık ateşte kaynatın. Ardından çözünen kireci temizlemek için bol su ile durulayın. Kireçlenme problemini çok sık yaşıyorsanız, bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

LİMON TUZU

LİMON TUZU
Hızlı çözüm almak isteyenler için limon tuzunu öneriyoruz. Çaydanlığın dibine limon tuzunu dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ve kısık ateşte kaynatın. Kireç çözünmeye başladığında çaydanlığı ocaktan alın ve fırça ile ovalayın. Daha sonra soğuk su ile durulayın.

PATATES KABUĞU

PATATES KABUĞU
Ekonomik bir temizlik için, patates yemeği hazırladığınız günlerde soyduğunuz patateslerin kabuklarını atmamanızı öneriyoruz. Bu kabukları çaydanlığın içerisine doldurun ve üzerine su ekleyin. Çaydanlığı 15 dakika kaynattıktan sonra bol su ile durulayın.
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