ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi bugün ÇAY TV'den canlı olarak yayınlandı. Çok sayıda vatandaş 28 Şubat ila 4 Mart tarihleri aralığında İŞKUR İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmuş ya da işlemlerini çevrimiçi olarak gerçekleştirmişti. Peki ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi canlı yayında yapılıyor. ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

Yapılan açıklamaya göre; kura sonucu ile işe girmeye hak kazanan vatandaşlar talep ettikleri işyerine bu yılın yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak.

Başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan ya da istenen belgeleri belirtilen süre zarfında ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacak.