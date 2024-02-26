Çinlilerin bu kadar çok içmesinin bir sebebi varmış! Yeni trend: Kilo vermeye çalışanların vazgeçilmezi! Saç dökülmesini durduruyor, kırışıklıkları yok ediyor

KİLO KAYBINI DESTEKLER

Beyaz çay, vücutta yağların parçalanmasına yardımcı olarak kilo vermeyi destekler. Diğer çay türlerine kıyasla daha az işlenmiş olan beyaz çayın içeriğindeki bileşenler de bu nedenle daha yoğun olabilir. Özellikle içerdiği kateşin adlı bileşik, kilo vermeye çalışanlar için önemli bir role sahiptir ve aynı zamanda obeziteyi önlemeye yardımcı olan antianjiojenik özelliklere sahiptir. Beyaz çay, kalorisiz yapısı ve şeker içermemesi nedeniyle sağlıklı kilo verme sırasında cazip bir alternatif olabilir.