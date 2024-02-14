'Çok güçlü bir ihtimal! Yakın zamanda olabilir' diyerek açıkladı 'MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi...' Çok konuşulacak çıkış! Yüzde 30'a dikkat çekti

Siyaset gündemindeki hareketlilik dikkatle takip edilirken yerel seçim öncesi partilerin attığı adımlar ve yaptığı çalışmalar da pek çok kişi tarafından değerlendiriliyor. Son olarak gazeteci Faruk Aksoy'un 'Çok güçlü bir ihtimal' diyerek anlattığı öngörüsü dikkat çekti. Aksoy'un 'Milliyetçi Cephe' sözleri çok konuşulacak türden oldu.
Habertürk canlı yayınında konuşan Aksoy, "Benim bir öngörüm var. Bak seçim geçer, gene burada toplanırız, 1-1,5 yıl içinde Türkiye'de çok güçlü bir ihtimaldir, bir milliyetçi ittifak olabilir." dedi.
Devamında Aksoy, "Çünkü çok güçlü bir MHP, epey epey bir İYİ Parti, epey epey bir Zafer Partisi... Bunları topladığında yüzde 25-30'a vuruyor." ifadelerini kullandı.
Aksoy, "Dünyadaki siyasi trend de buradaki hikaye milliyetçi bir cephe oluşuyor. Şimdi bunu söylediğin zaman hani MHP açısından sıkıntılı bir cümledir bu. Ama ben partili olmadığım için tahminlerimi söylerim." şeklinde konuştu.
Öngörüsünü yineleyen Aksoy, "Türkiye'de yakın zamanda bir milliyetçi cephe ortaya çıkabilir." dedi.