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  4. 'Çok güçlü bir ihtimal! Yakın zamanda olabilir' diyerek açıkladı 'MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi...' Çok konuşulacak çıkış! Yüzde 30'a dikkat çekti

'Çok güçlü bir ihtimal! Yakın zamanda olabilir' diyerek açıkladı 'MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi...' Çok konuşulacak çıkış! Yüzde 30'a dikkat çekti

14.02.2024 12:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye adım adım seçime yaklaşırken siyaset gündeminde partiler arası hareketlilik de sürüyor. Son olarak gazeteci Faruk Aksoy'dan seçim atmosferi sonrasına dair çok konuşulacak sözler geldi. "Çok güçlü bir ihtimaldir" diyen Aksoy, 'milliyetçi ittifak'a vurgu yaptı. MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ni işaret eden Aksoy, "Bunları topladığında yüzde 25-30'a vuruyor" dedi.

Siyaset gündemindeki hareketlilik dikkatle takip edilirken yerel seçim öncesi partilerin attığı adımlar ve yaptığı çalışmalar da pek çok kişi tarafından değerlendiriliyor. Son olarak gazeteci Faruk Aksoy'un 'Çok güçlü bir ihtimal' diyerek anlattığı öngörüsü dikkat çekti. Aksoy'un 'Milliyetçi Cephe' sözleri çok konuşulacak türden oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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FARUK AKSOY'DAN ÇARPICI SÖZLER

Habertürk canlı yayınında konuşan Aksoy, "Benim bir öngörüm var. Bak seçim geçer, gene burada toplanırız, 1-1,5 yıl içinde Türkiye'de çok güçlü bir ihtimaldir, bir milliyetçi ittifak olabilir." dedi.

"TOPLADIĞINDA YÜZDE 25-30'A VURUYOR"

"TOPLADIĞINDA YÜZDE 25-30'A VURUYOR"

Devamında Aksoy, "Çünkü çok güçlü bir MHP, epey epey bir İYİ Parti, epey epey bir Zafer Partisi... Bunları topladığında yüzde 25-30'a vuruyor." ifadelerini kullandı.

Aksoy, "Dünyadaki siyasi trend de buradaki hikaye milliyetçi bir cephe oluşuyor. Şimdi bunu söylediğin zaman hani MHP açısından sıkıntılı bir cümledir bu. Ama ben partili olmadığım için tahminlerimi söylerim." şeklinde konuştu.

"YAKIN ZAMANDA ORTAYA ÇIKABİLİR"

"YAKIN ZAMANDA ORTAYA ÇIKABİLİR"

Öngörüsünü yineleyen Aksoy, "Türkiye'de yakın zamanda bir milliyetçi cephe ortaya çıkabilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP İYİ Parti Zafer Partisi Faruk Aksoy milliyetçilik
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