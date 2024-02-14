'Çok güçlü bir ihtimal! Yakın zamanda olabilir' diyerek açıkladı 'MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi...' Çok konuşulacak çıkış! Yüzde 30'a dikkat çekti

Siyaset gündemindeki hareketlilik dikkatle takip edilirken yerel seçim öncesi partilerin attığı adımlar ve yaptığı çalışmalar da pek çok kişi tarafından değerlendiriliyor. Son olarak gazeteci Faruk Aksoy'un 'Çok güçlü bir ihtimal' diyerek anlattığı öngörüsü dikkat çekti. Aksoy'un 'Milliyetçi Cephe' sözleri çok konuşulacak türden oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

