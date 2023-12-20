Daha önce televizyon programına çıkmış! Damadın yaptığı katliamda korkunç iddia: Pusu kurup...

Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, M.M.T. (25), boşanma aşamasında olduğu Havva Nur T. (24), babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ı pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Aile üyelerinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Çayırbağ Beldesi Asri Mezarlığına defnedildi.
Cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çeken Havva Nur T.’nin erkek kardeşleri M.Ş. ve A.Ş.’yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Cenazeye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de katıldı.