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    4. Denenmiş doğal epilasyon yöntemleri! İstenmeyen tüylerin kökünü kurutuyor! Tekrar çıkmasına izin vermiyor

    Denenmiş doğal epilasyon yöntemleri! İstenmeyen tüylerin kökünü kurutuyor! Tekrar çıkmasına izin vermiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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    İstenmeyen tüyler kadın erkek fark etmeksizin herkeste görülen bir durumdur. Bazen can sıkıcı olan bu problemden kurtulmak için lazer epilasyon yöntemlerine tonlarca para harcamak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Daha önce denenmiş olup olumlu sonuçlar veren bu 2 yöntem sayesinde tüyleriniz incelecek, seyrelecek ve artık çıkmayacak. İşte en en etkili ve doğal epilasyon kürleri ve uygulanışına dair detaylı bilgiler...

    Belirli bir yaştan sonra her bireyde görülen istenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Ağda, tıraş veya epilasyon cihazlarıyla hem acı çekmek hem de zaman kaybetmek istemeyenler evde denenebilecek alternatif yöntemlere yöneliyor. İşte tam da bu noktada devreye giren evde kolaylıkla deneyebileceğiniz doğal epilasyon yöntemlerini haberimizde derledik.

    DENENMİŞ DOĞAL EPİLASYON YÖNTEMLERİ

    KAHVE TELVESİ VE KARBONAT

    KAHVE TELVESİ VE KARBONAT

    1 yemek kaşığı kadar kahve telvesi (kahveyi içtikten sonra kahvenin altında kalan o tortu) ile 1 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. Daha geniş bölgeler için miktarları fazlalaştırabilirsiniz.

    Tüyler ağdayla alındıktan sonra sürülür ve kuruduktan sonra Ilık suyla yıkanır. Bu yönte tüyleri çok inceltir, seyreltir ve artık çıkmamasını sağlar.

    AYVA ÇEKİRDEĞİ KÜRÜ

    AYVA ÇEKİRDEĞİ KÜRÜ

    Epilasyon yapmadan önce, taze ayvanın çekirdekleri çıkarılır. 15-20 adet ayva çekirdeği, bir çay bardağı içme suyu içine konur, su jölemsi bir kıvama gelene kadar (bir kaç gece kadar) suda bekletilir.

    Kullanım şekli: Kıl çıkması istenmeyen bölgeye kıllar ağdayla alındıktan sonra bu jel sürülür.  Kılların azalıp, çıkmaması için işlem ayda 3 kez tekrarlanır. (Tühfet’ül Mütehhilin Kitabı)
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    Anahtar Kelimeler:
    ayva karbonat kahve epilasyon Lazer
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