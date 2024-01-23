Denenmiş doğal epilasyon yöntemleri! İstenmeyen tüylerin kökünü kurutuyor! Tekrar çıkmasına izin vermiyor

Belirli bir yaştan sonra her bireyde görülen istenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Ağda, tıraş veya epilasyon cihazlarıyla hem acı çekmek hem de zaman kaybetmek istemeyenler evde denenebilecek alternatif yöntemlere yöneliyor. İşte tam da bu noktada devreye giren evde kolaylıkla deneyebileceğiniz doğal epilasyon yöntemlerini haberimizde derledik.
1 yemek kaşığı kadar kahve telvesi (kahveyi içtikten sonra kahvenin altında kalan o tortu) ile 1 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. Daha geniş bölgeler için miktarları fazlalaştırabilirsiniz.
Tüyler ağdayla alındıktan sonra sürülür ve kuruduktan sonra Ilık suyla yıkanır. Bu yönte tüyleri çok inceltir, seyreltir ve artık çıkmamasını sağlar.
Epilasyon yapmadan önce, taze ayvanın çekirdekleri çıkarılır. 15-20 adet ayva çekirdeği, bir çay bardağı içme suyu içine konur, su jölemsi bir kıvama gelene kadar (bir kaç gece kadar) suda bekletilir.