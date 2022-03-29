Deniz suyu 50 metre çekildi! Depremin habercisi mi? Uzmanlardan hemen açıklama geldi

Muğla’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi’nde deniz suyunda yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler yaşandı. Süper gelgit olarak adlandırılan deniz suyu çekilmesinden ötürü ürküten görüntüler yaşanırken uzmanlar korkulacak bir şey olmadığını, bu durumun mevsimler geçişlerden yaşandığını vurguladı.

GELGİTLER BİR SÜRE DAHA GÖRÜLEBİLİR

Muğla’nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi’nde deniz suyunda çekilmeler yaşandı. Yer yer 50 metreye ulaşan çekilmeler gündüz saatlerinde başladı. Özellikle geceleri Dolunay çıktığında bu çekilmelerin daha fazla yaşanacağı açıklandı. Bu mevsimde yaşanan deniz suyu çekilmelerinin süper gelgit olarak adlandırıldığını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Nisan ayı başına kadar gelgitlerin sürebileceğini açıkladı.

SÜPER GELGİTLERİN ETKİSİ Gelgit etkilerinin güneş ve ayın konumuna göre değiştiğini belirten Doç. Dr. Özçelik, “Deniz seviyesindeki değişiklikler gökyüzündeki gezegenler arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklı olarak, rüzgar etkilerine bağlı, açık hava basıncındaki etkilere bağlı olarak, depremler sonucu tsunami etkilerine bağlı olarak değişmekte. Bu etkilerin en büyüğü gelgit etkileri. Özellikle güneşin ve ayın konumuna bağlı olarak gelgit etkilerini çeşitli coğrafyalarda görebilmekteyiz. Genel olarak günde bir defa veya iki defa bunun karışımı şeklinde konuma bağlı olarak gelgit etkisi söz konusu olmakta. Zaman zaman Ay’ın bazı durumlarında, ilk Ay ve Dolunay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu gök cisimlerinin konumlarına bağlı olarak yerküre üzerindeki farklı noktalardaki çekim kuvvetinin daha fazla olduğu noktalarda daha büyük gelgitleri görebiliyoruz.

Yılın en fazla olduğu durumlara süper gelgit diyoruz. Süper gelgit zamanlarında normal zamanlardan daha büyük gelgit etkileri söz konusu. Bu gün ve ay içinde değişir. Özellikle Dolunay ve ilk Ay zamanlarında bu etkilerin daha fazla olduğu, deniz kenarlarında büyük karasal alanların ortaya çıktığını görüyoruz” dedi.

DEPREMİN HABERCİSİ Mİ? Halk arasında deniz suyu çekilmelerinin deprem ile bağlantı kurulmasını değerlendiren Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Aynı gök cisimlerinin birbirini çektiği gibi, gelgit oluşturduğu gibi yer kabuğu üzerinde de gevşeme ve bırakma hareketleri söz konusu. Bu hareketlerden kaynaklı olarak geçmiş çağlardan beri insanlar özellikle Dolunay ve ilk Ay zamanlarında birkaç gün içerisinde deprem olacağı gibi kaygılar taşımakta.