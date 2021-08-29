Deprem mi oldu? İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Yurdun genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Çanakkale Karahamzalar'da 27 Ağustos'da 6.5 km derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!