Deprem mi oldu? İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Yurdun genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Çanakkale Karahamzalar'da 27 Ağustos'da 6.5 km derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
KAYSERİ-TATILI
Kayseri Tatılı'da geçtiğimiz gün (28.08.2021) 19.02 sıralarında deprem meydana geldi. Söz konusu depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 1.7 km olarak ölçüldü.
ÇANAKKALE-KARAHAMZALAR
Çanakkale Karahamzalar'da 27 Ağustos'da 07.13 sıralarında 6.5 km derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.
MALATYA-KALEKÖY
26 Ağustos'ta 23.52 sıralarında Malatya Kaleköy'de 2.2 km derinliğinde deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu açıklandı.
VAN-AYAZPINAR
Van Ayazpınar'da 26 Ağustos'ta 00.53 sıralarında deprem oldu. Van depreminin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 38.5 km oldu.
SİVAS-BEŞTEPE
Sivas Beştepe'de 23 Ağustos'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.11 sıralarında oluşan depremin derinliğinin 5.0 km olduğu aktarıldı.