HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Deprem mi oldu? İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Deprem mi oldu? İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

29.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün Kayseri Tatılı'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tatılı'da 19.02 sıralarında gerçekleşen depremin derinliğinin 1.7 km olduğu aktarıldı. Meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

Yurdun genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşların bilgisine sunuluyor. Çanakkale Karahamzalar'da 27 Ağustos'da 6.5 km derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KAYSERİ-TATILI

KAYSERİ-TATILI
Kayseri Tatılı'da geçtiğimiz gün (28.08.2021) 19.02 sıralarında deprem meydana geldi. Söz konusu depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 1.7 km olarak ölçüldü.

ÇANAKKALE-KARAHAMZALAR

ÇANAKKALE-KARAHAMZALAR
Çanakkale Karahamzalar'da 27 Ağustos'da 07.13 sıralarında 6.5 km derinliğinde ve 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.

MALATYA-KALEKÖY

MALATYA-KALEKÖY
26 Ağustos'ta 23.52 sıralarında Malatya Kaleköy'de 2.2 km derinliğinde deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.4 olduğu açıklandı.

VAN-AYAZPINAR

VAN-AYAZPINAR
Van Ayazpınar'da 26 Ağustos'ta 00.53 sıralarında deprem oldu. Van depreminin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 38.5 km oldu.

SİVAS-BEŞTEPE

SİVAS-BEŞTEPE
Sivas Beştepe'de 23 Ağustos'ta 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23.11 sıralarında oluşan depremin derinliğinin 5.0 km olduğu aktarıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi!

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne sebep olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

Kasalarca sebzeyi çöpe attı, soruşturma başlatıldı

ABD'de alarm verildi! On binlerce kişi tahliye ediliyor

ABD'de alarm verildi! On binlerce kişi tahliye ediliyor

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

Panik yaratan gelişme! Şimdiye kadarki en yüksek rakam

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.