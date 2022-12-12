Derz aralarını bembeyaz yapmak için ovmanıza gerek yok! Mucizeler yaratır

Derz aralarını temizlemek çeşitli temizlik malzemeleri bulunuyor. Ancak bu malzemelerin fiyatı ve içeriği nedeniyle kullanmak istemeyenler derz arası temizliği için doğal çözümler arıyor. Derz aralarını temizlemek için aşağıdaki etkili yöntemleri kullanabilirsiniz.

DERZ ARALARINI BEMBEYAZ YAPMAK İÇİN YAPILACAKLAR

SİRKE VE TUZ 2 bardak elma sirkesi içinde 1 fincan tuzu eritin. Bunu büyük bir kap içinde deneyebilirsiniz. Daha sonra eski bir diş fırçası kullanarak bu suyu alın. Diş fırçası ile derzlere bu suyu dökün. Tüm fayans aralarına sirke ve tuzlu suyu dökerek 5 dakika kadar bekleyin. Daha sonra ilk dökülen yerden başlayarak tüm fayans çizgilerini diş fırçası ile ovalayın. Tuzun ve sirkenin etkisi ile fayans araları tertemiz bir sonuç verecektir. Bu yöntemi evdeki tüm fayanslar için deneyebilirsiniz. Doğal maddeler olduğu için zemine zarar vermeyecektir. Özellikle kirlerin yüzeye yayıldığı, küflü fayans araları nasıl temizlenir diyorsanız sirke ve tuz imdadınıza yetişecektir.

KARBONAT VE SİRKE Banyo, mutfak ya da balkon fayanslarını temizlemek için 1 su bardağı karbonat ve 1 su bardağı sirkeyi karıştırın. Fayans aralarına bu karışımı dökerek yaklaşık 10 dakika kadar bekleyin. Derze döküldüğü anda kabarcıklar oluşturan bu doğal deterjan, fayans aralarındaki kirleri temizleyecektir. Bekleme süresi geçtiğinde bir fırça yardımı ile güçlü şekilde derzleri temizleyin. Ardından soğuk su ile zemini yıkayın ve yeniliğin keyfini çıkarın. Bu doğal önerimizi zaman zaman denemeyi ihmal etmeyin. Kararan fayans araları nasıl temizlenir diye merak edenlerin de memnun kalabileceği bu yöntem sayesinde mutfaklar ve banyolar eski ışıltısına kavuşacak!

BEYAZ SİRKE VE SU Beyaz sirke ile fayans araları bembeyaz olacak. Öncelikle 1 fincan beyaz sirke ve yarım fincan içme suyunu bir kap içinde güzelce karıştırın. Fayans arasına bu karışımı dikkatli şekilde dökerek kirlerin çözülmesini bekleyin. 15 dakika kadar bekledikten sonra derzlerdeki sarı renk ve kirler temizlenmiş olacak. Size düşen sadece bir fırça yardımı ile kirlerin kolayca ayrılmasını sağlamak. Temizliğin son evresinde soğuk su ile durulayın ve fayansların yenilendiğine şahit olun. Beyaz sirkenin gücü ile fayans ve fayans araları daha parlak görünecek. Fayans arası temizleme aparatı kullanarak girintili alanları daha kolay temizleyebilirsiniz

LİMON SUYU 1 bardak taze sıkılmış limon suyunu biraz ısıtın ve sprey şişe içine aktarın. Sprey şişe içindeki limon suyunu, fayans aralarındaki boşluğa sıkarak 10 dakika kadar bekleyin. Fayans araları temizliği için limon kullanmayı deneyecekseniz temizlik sonrası bol su ile durulamayı geciktirmemelisiniz çünkü limon suyu hafif izler kalmasına neden olabilir. Limonun yapısındaki asidik maddeler sayesinde, fayans aralarındaki yağ ve kir kolayca temizlenecektir. Eğer mutfak fayansı için deniyorsanız; nemli bir bez ile durulama işlemini yapabilirsiniz.