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DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte 2022 DGS başvuru kılavuzu

19.05.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvuruları ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı'na girmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sınava katılım sağlayacak birçok öğrenci başvuru ücreti ve başvuruların yapılacağı son tarihi merak ediyor. Peki, DGS 2022 başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu ve detaylar...

DGS başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar bir süre önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanmıştı. Peki DGS 2022 başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu ve sınava ilişkin bilgiler haberimizde...

DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuza göre adayların DGS başvuru ücreti olarak 190 TL sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. DGS başvuru ücreti yatırılan bankalar kılavuz içerisinde açıklandı.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)), Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler, ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
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