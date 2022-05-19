DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte 2022 DGS başvuru kılavuzu

DGS başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte çok sayıda vatandaş konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar bir süre önce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanmıştı. Peki DGS 2022 başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu ve sınava ilişkin bilgiler haberimizde...

DGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuza göre adayların DGS başvuru ücreti olarak 190 TL sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR? Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. DGS başvuru ücreti yatırılan bankalar kılavuz içerisinde açıklandı.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç), Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)), Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç),