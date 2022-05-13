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DGS BAŞVURULARI BAŞLADI! 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM DGS başvuru ücreti nasıl yatırılır?

13.05.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS başvuruları ile ilgili beklenen açıklama; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştireceği Dikey Geçiş Sınavı'na girmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM DGS başvuru ücreti nasıl yatırılır? Sınava ilişkin detaylar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklama haberimizde...

DGS için eğitimlerini lisans düzeyinde tamamlamak isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. İnternette, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları mezunlarının girdiği sınavla ilgili araştırma yapılıyor. Peki 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM DGS başvuru ücreti nasıl yatırılır? Sınava dair ayrıntılar ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?

DSG başvuruları 13 Mayıs itibarıyla alınmaya başlandı. Sınava girecek kişiler, ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda işlemlerini yapacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamada DGS başvurularının 23 Mayıs’ta sona ereceği ifade edildi. Adayların sınava girmek için ücretini de yatırmaları gerekiyor.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav DGS
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